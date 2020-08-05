Kazak bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği aşının denenmesine başlanıyor

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim Komitesi Biyolojik Güvenlik Sorunları Araştırma Enstitüsü, Kazak bilim insanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşıyı eylülde gönüllüler üzerinde denemeyi planladıklarını açıkladı.

Enstitünün açıklamasında, "26 Temmuz 2020'de aşı geliştirici beş kişi, canlı virüsle çalışma sırasında güvenliklerini sağlamak için aşıyı gönüllü olarak kendi üzerlerinde test etti. Üç gün sonra, genel durumun iyi olduğu, ateş ve alerjinin olmadığı görüldü" denildi.

Ekim ortalarında denemelerin ikinci aşamasına geçilecek

Klinik öncesi denemelerin 20 Ağustos 2020'de tamamlanacağı belirtilen açıklamada, sonuçların Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na sunulacağı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınmasının ardından, eylül ayında Kovid-19'a karşı antikoru olmayan 44 gönüllünün katılımıyla klinik denemelere başlanması ve ekim ortalarında 200 gönüllü üzerinde klinik denemelerin ikinci aşamasına geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya, Çin ve ABD’nin deneyimlerinin dikkate alınması ve vatandaşlara aşı sağlama ihtiyacı nedeniyle Kazakistan’da dört yerine klinik denemelerin iki aşamasının yapılmasının planlandığı kaydedildi.