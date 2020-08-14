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Kazakistan Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısını satın almak istiyor
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Rus aşısının satın alımı konusunu görüşmek üzere Ağustos ayının ikinci yarısında Kazakistan’dan Moskova’ya hükümet heyetininin gönderileceğini belirtti.
Kazakistan Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısını satın almak istiyor
14 Ağustos 2020 11:23 - TRT Haber
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya’nın dünyada ilk koronavirüs aşısını tescil etmesi vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.

Tokayev, “Bu gelişme Rus biliminin yüksek potansiyelini ve itibarını teyit ediyor. Dünyanın zor günler geçirdiği bu dönemde ülkemizdeki salgın durumun iyileşmesinde önemli katkıda bulunan doktorlarınızı ve insani yardım göndererek Kazakistan’a daima sağladığınız destekten dolayı minnettarız” diye yazdı.

Kasım-Jomart Tokayev Kazakistan ve Rusya’nın bu alandaki karşılıklı etkileşimini takdirle değerlendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı ayrıca, Rus aşısının satın alımı konusunu görüşmek üzere Kazakistan’ın ağustos ayının ikinci yarısında Moskova’ya hükümet heyetini göndereceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

kazakistan koronavirus koronavirus asisi vladimir putin kasim-jomart tokayev

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