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KBB doktoru yağlıboya sergisi açtı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim görevlisi Doç. Dr. İsa Kaya, yağlı boya porte çalışmalarıyla dikkat çekiyor
KBB doktoru yağlıboya sergisi açtı
19 Ocak 2021 15:11 -
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Dr. Kaya’nın resim sanatına olan ilgisi hazırladığı yağlı boya tabloları ile kendini gösterdi. Kaya’nın çalışmaları bir çok kişisel ve karma sergilerde görücüye çıkarken, son olarak ta Yüz Plastik Cerrahi Derneğinin 14. Ulusal Toplantısı’nda online olarak meslektaşlarının beğenisine sunuldu.

Kaya’nın yağlıboya çalışmaları www.kanalkbb.com adresinde iki hafta boyunca sergilenmeye devam edecek.

Doç. Dr. İsa Kaya kimdir?

1983 doğumlu Kaya, 2005 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olarak, 2011 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını aldı. Mecburi hizmetini tamamlamasının ardından yine Ege Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.
 

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