KBB'cilerin acı günü... Prof. Dr. Hasan Nedim Arda hayatını kaybetti

Kulak Burun Boğaz alanında 5000'e yakın ameliyat gerçekleştiren Prof. Dr. Nedim Arda geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 23 makalesi bulunan başarılı KBB uzmanının, Kocatepe Cami'sinde kılınacak namaz sonrası defnedileceği bildirildi.

Oyuncu Ceyda Düvenci Nedim Arda'nın cenazesine giderken sosyal medya hesabından paylaştığı yazının altına şu notları düştü:

"Ankara’ya doğru yoldayız... çok sevdiğimiz bir dostumuzu aniden ve çok erken kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz... düşünüp duruyorum yolda camdan bakarken... hayatı, mutluluğu, aşkı, derdi, koşturmaları, yetmeye çalışmalarımızı, ihmal ettiklerimiz... o yüzden yazdım size bu satırları... ölüm acı... zamansız ve erken olunca daha da acı..."