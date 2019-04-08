SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KDC'deki Ebola salgınında iki haftada 91 kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında, son iki haftada 91 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 655'e yükseldi
KDC'deki Ebola salgınında iki haftada 91 kişi öldü
08 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 146 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 80'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında Temmuz 2018'den bugüne kadar toplam 655 kişi yaşamını yitirirken 80 kişinin tedavisi sürüyor. Virüsü taşıyan 345 kişi ise tamamen iyileşti.

Ebola salgınında 2018'den bugüne 564 kişi hayatını kaybetti 

Öte yandan verilere göre, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 66 kişi de kanamalı ateşten hayatını kaybetti. 

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 96 bin 136 kişiye aşı yapıldı.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola salgınından etkilenen 28 sağlık çalışanı hayatını kaybetti 

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'da 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Anahtar Kelimeler:

ebola kongo demokratik cumhuriyeti salgin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sivas kolluca doktor 14 mart tibbiyeliler dernegi saglik bilimleri universitesi turk dunyasi acil tip egitimi programi Kronik Lenfositer Lösemi Mehmet Ali Özcan fetö ankara sağlık bakanlığı trans yağ Gastroenteroloji kalp krizi Alpaslan Tanoğlu kanser onkoloji texas üniversitesi Raghu kalluri kalp krizi inme riski hipertansiyon Queen Mary Üniversitesi Amerikan Kardiyoloji Koleji sağlık bakanlığı Bangladeş Emine Alp Meşe İEİS
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.