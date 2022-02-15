Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KDV indirimi genişliyor! Sağlık hizmetlerinde de KDV indirimi uygulanacak
Gıdadaki KDV oranı yüzde 7’den 1’e düşünce market harcamaları da dün yüzde 7 indi. KDV indirimleri temel gıda ile sınırlı kalmayacak. Özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlanıyor.
KDV indirimi genişliyor! Sağlık hizmetlerinde de KDV indirimi uygulanacak
15 Şubat 2022 11:45 - Yeni Şafak Nur Banu Aras
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre, gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

Kayıt dışı azalacak

KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlerken, KDV’de de sadeleşmeye gidildi. KDV’deki sadeleşmeyle birlikte reel sektörün işleri kolaylaşacak, reel sektörün dinamizmi ve rekabet gücü artacak. Yatırım ortamı iyileşecek, kayıt dışı azalacak. Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.

Konutta semte göre düzenleme

Yapılacak çalışmayla gıdada olduğu gibi benzer bir oranda indirim yapılması planlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti. Konutlarda da farklı KDV oranları uygulanıyor.

150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.

30 milyarlık feragat

Gıdada yapılan yüzde 7’lik bir indirimle devlet 2022 yılında KDV iadeleri de dahil olmak üzere 30 milyar TL feragat etti. KDV indirimleriyle doğrudan vatandaşın cebi rahatlarken, üretici ile ticaret yapanlar da nefes alacak.

 

Anahtar Kelimeler:

kdv indirimi ozel saglik hizmetleri kdv orani indirim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.