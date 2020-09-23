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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki şiddet olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
Savcı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki şiddet olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
23 Eylül 2020 21:04 -
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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Anahtar Kelimeler:

kecioren egitim ve arastirma hastanesi saglik calisanlarina yonelik sidde

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