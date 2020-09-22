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Keçiören'deki hastanede yaşanan skandalla ilgili Fahrettin Koca'dan açıklama
Keçiören'de, hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırması olayına ilişkin, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek." ifadelerini kullandı.
Keçiören'deki hastanede yaşanan skandalla ilgili Fahrettin Koca'dan açıklama
22 Eylül 2020 09:05 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları linçten barikat kurarak kurtuldu! İşte görüntüler!

Bakan Koca, Twitter hesabından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."

Fahrettin Koca'nın yaptığı basın açıklaması ise şöyle:

Sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir.
 
Dün, 21 Eylül Pazartesi, akşam saatlerinde, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çekilmiş görüntüler, son derece üzücü ve düşündürücüdür. Olay, belirteceğim şekilde gelişmiştir.
 
Ateşli silah yaralanması ile hastanemizin Acil Servisine aynı anda başvuran iki hastadan ağır yaralı A.Ö. canlandırma ünitesine alınmış ve fakat 1 saatten fazla süren müdahaleye rağmen maalesef kaybedilmiştir.
 
Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine, hasta yakınları, vefat etmiş olan hastalarını görmek için içeri girmek istemiştir. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine; görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesi ile kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır.
 
Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır.
 
Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır.
 
Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir.
 
Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek. Çalışma arkadaşlarımıza destek vermeyi hep öncelik kabul edeceğiz. Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız.
 
Toplumumuzdan isteğim şudur: Dünyanın en fedakâr sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. Sağlık çalışanlarımıza saygıyı bir insanlık kalitesi olarak görelim.
 
İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır.
 
Halkımıza saygı ve selamlarımla

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca kecioren kecioren egitim ve arastirma hastanesi

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People
28
1) Nefret ettim (Uz dr)
22.09.2020 10:45:46
Ne aci, hic bir inandiriciligi yok. Sadece aci bir gülumseme belirdi yuzumde. Recep Akdag, Allah bildigi gibi yapsin seni.
People
33
2) nehir (teknisyen)
22.09.2020 10:25:20
olay ile ilgili videolarda bir tane bile hastane güvenliği görebiliyor musunuz ? normalde bu arkadaşlar sadece ve sadece bu tür olaylarda o doktorların yapmak zorunda kaldıkları işi yapmaları için maaş alıyorlar. doktor hemşire tutmayacak o kapıyı güvenlik efendiler siz tutacaksınız. akşama kadar çay kahve muhabbet. bir olay oldu mu arazi ol. doktor hemşire ile bu tür vandalları karşı karşıya bırak. ne güzel istanbul. sorun ne peki sorunun temeline inelim o zaman. her hastanede güvenlik ,temizlik ve yemek ihalelerini mafyalar alır. sonuç olarak da iğrenç yemekler , leş gibi hastaneler şekil bir a'da görüldüğü gibi teksasa dönen hastane koridorları.
People
19
3) kalem damlaları (eczacı)
22.09.2020 10:09:29
Sorun sadece sağlıkta şiddet olarak görülürse çözüme varılamaz.Çünkü bencillik,hoşgörüsüzlük ve şiddet artık her yerde.Markette,hastanede,okulda,trafikte...Güzel ahlak, sağduyu giderek azaldı.Önce SEN demeyi unuttuk
People
26
4) Efe kerem (Dr)
22.09.2020 09:48:36
Dağ yine fare doğurmuş. Yine aynı laflar, saygı gösterelim vs. Ya adam göstermiyor işte, güvenliğimiz insanların merhametine değil devletin yasalarına teslim edilmeli.
People
17
5) bozeren (nş uz dr)
22.09.2020 09:33:54
bir tepki de dün göstermişti. ( https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-fahrettin-koca-saglik-calisanlarina-yonelik-siddete-tepki-gosterdi-11-681-91389.html ) yarın da başka bir olaya tepki gösterir, böylece alışır gider.
People
51
6) Dr.Cevdett (Cerrah)
22.09.2020 09:27:52
BU GİDİŞ NEREYE? HANİ SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKMIŞTI? NİYE HÂLÂ BU MAGANDALAR DURMUYOR?30 yıllık hekimim. Eskiden böyle değildi. Yıllarca gece insanlar uykunun en derin yerlerinde dinlenirken gecenin 03 ünde kafayı çekip birbirini kurşunlayan, trafik kazası geçirip acile gelen, ramazanda iftara beş kala birbirini bıçaklayanların ameliyatına girdim. İnsanlar o zaman olan biteni şimdiye göre daha makul karşılardı. İcapçı olduğum gecelerde it kopuk birbirini bıçaklayacak, kurşunlatacak diye tavşan uykusu ile sabahı etmekten 20 yıldır tansiyon ilacı arkadaşım oldu. BU ŞİDDET HİÇ BİTMEYECEK Mİ?
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