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Keçiören'deki hastanenin acil çalışanlarını, şifreli kapı kurtardı
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne silahlı çatışma sonucu getirilen bir yaralının ölmesiyle yaşanan saldırıda sağlık çalışanlarının hayatını şifreli kapının kurtardığı ortaya çıktı.
Keçiören'deki hastanenin acil çalışanlarını, şifreli kapı kurtardı
23 Eylül 2020 08:44 - Hürriyet
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Hürriyet Gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre; Sağlıkçıların, saldırıya karşı canlandırma servisinin kapısına sedyelerle barikat kurduğu zor anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

Sağlık çalışanları linçten barikat kurarak kurtuldu! İşte görüntüler!

Pandemiyle savaş veren hastanelerden biri olan Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, önceki gün sağlık personeline yapılan saldırı ile sarsıldı. Polisin olay yerini terk etmediği, özel güvenlik sayısının arttırıldığı hastanenin acilinde hala korku hakim. Ankara Tabip Odası (ATO) heyeti sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Olayı Hürriyet'e anlatan ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, bir çatışma sonucu iki kardeşin silahla yaralandığını belirterek, o gecenin hikayesini şöyle anlattı:

YA POLİS GECİKSEYDİ...

"Saat 21.30 civarlarında hastaneye getirilen iki hastadan biri maalesef kurtarılamayarak yaşamını yitirmiş. Bazen canını dişine takarak çalışan hekimlerin bile elinden bir şeyin gelmediği vakalar olabiliyor. Bu kaybedilen hastanın kardeşi durumu öğrenince oradaki 8-10 hasta yakınıyla acildeki canlandırma servisine zorla girmek istiyor. Tabii sağlık personeli izin vermeyince bir arbede çıkıyor.

Hekimler ve sağlık personeli kendilerini odaya kapatarak barikat kuruyorlar. Kapının şifreli olması da büyük şans. O odanın ön kapısı önüne de özel güvenlik barikat kuruyor. Zorla girişi engellemeye çalışıyorlar. Neyse ki hasta yakınlarında ateşli silah yokmuş. Polisin de olay yerine erken gelmesiyle kimse yara almadan hasta yakınları durdurulabilmiş. Ama hastaneye fiziki zarar verilmiş. Polis ifade alırken bile hekimlerin ve sağlık personelinin yaşadığı travma ortaya çıkıyor. Hala olayın etkisi altındalar."

SAĞLIK-SEN RAPORU: 3 AYDA 52 OLAY

Sağlık-Sen, haziran-temmuz-ağustos ayını içeren üç aylık şiddet raporu hazırladı. Rapora göre bu dönemde 52 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda 79 saldırgan 90 sağlık çalışanına şiddet uyguladı. Olayların 26'sı fiili, 8'i sözlü, 14'ü hem sözlü hem fiili, 4 olay da taciz şeklinde oldu.

Anahtar Kelimeler:

siddet pandemi kecioren egitim ve arastirma hastanesi saldiri

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