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Kel erkekler Covid-19'a karşı iki buçuk kat daha fazla risk taşıyor
Bilim insanları kellerin koronavirüse yakalanma ihtimalinin diğer yaşıtlarından 2 buçuk kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Kel erkekler Covid-19'a karşı iki buçuk kat daha fazla risk taşıyor
07 Mayıs 2021 14:53 -
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ABD’nin California eyaletinde yer alan Applied Biology adlı bilim şirketinden araştırmacılar, kellikten muzdarip erkeklerin şiddetli Covid-19’dan etkilenme ihtimalinin, tam saçlı bir başa sahip erkeklere göre  2,5 kat daha fazla olduğunu konusunda uyarıda bulundu.

Androjenetik alopesi” olarak adlandırılan  erkek tipi kellik, 50 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 50'sini etkileyen yaygın ve genetik bir saç dökülmesi şekli olarak ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar, saç dökülmesine bağlı ortak bir biyobelirteci olan erkek hastaların ciddi corona virüs enfeksiyonlarına önemli ölçüde daha duyarlı göründüğünü buldu. Ekip, çalışmanın bulgularının Covid -19 için yeni tedaviler ve hatta muhtemelen bir tedavi için yeni olanaklar sağlayabileceğini söyledi.

ERKEKLİK HORMONUNUN FAZLA ÜRETİLMESİ KELLİĞE NEDEN OLUYOR

Erkek tipi kellik, vücudun ne kadar erkeklik hormonu (androjen)  ürettiğini düzenleyen androjen reseptörü (AR) genindeki varyasyonlar tarafından kontrol ediliyor. Kellikten etkilenen erkeklerde ise androjen üretimi artıyor. Bu gen aynı zamanda  testosteron ve androstenedion içeren diğer cinsiyet hormonlarını da kontrol ediyor. 

Androjen üretimi corona virüs enfeksiyonlarında rol oynadığı düşünülen TMPRSS2 olarak bilinen bir enzimin de artmasına neden oluyor. TMPRSS2’nin vücudun corona virüsün girmesini kolaylaştırdığı ve bu yüzden erkeklerin kadınlara oranla daha fazla şiddetli  Covid-19’dan etkilenmesine neden olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, androjenetik alopesi olan orantısız sayıda erkeğin corona virüs ile hastaneye kaldırıldığını gözlemledikten sonra AR geni ile şiddetli Covid-19 arasındaki bağlantıyı inceledi.

ŞİDDETLİ VAKALARIN YÜZDE 79 KEL ERKEKLER

Ekip, özellikle şiddetli Covid-19'u olan erkeklerin yaklaşık yüzde 79'unun erkek tipi kellikten etkilendiğini ortaya koydu. 

Bilim insanları yaptıkları çalışma kapsamında, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan 65 erkekte AR genindeki poliglutamin tekrarı (veya CAG tekrarı) bölgesinin uzunluğunu, hem androjen üretimi ile hem de  erkek tipi kellikle bağlantısını ölçtüler.

KAYNAK: NTV, HABER7

Anahtar Kelimeler:

covid-19 androjenetik alopesi androjen tmprss2

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