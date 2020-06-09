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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ek ödeme açıklaması: Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmak haksızlıktır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerdeki farklılıklara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde. Eve gitmediler, bazıları hayatlarını kaybetti. Hepsine şükran borçluyuz. Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmak haksızlık olur'' dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ek ödeme açıklaması: Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmak haksızlıktır
09 Haziran 2020 14:48 - Habertürk
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri, ''Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmak haksızlıktır'' dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME

Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde. Eve gitmediler, bazıları hayatlarını kaybetti. Hepsine şükran borçluyuz. Dilek hemşireyi unutmadım. En çok beni sarsan Dilek hemşire oldu. Bu virüsün hem dayanışma kültürümüzü hem acıları paylaşmamızı sağlayan bir özelliği olduğunu unutmamamız lazım. Kimlik, siyasi görüş tanımıyor. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir.

Sağlık çalışanları arasında ayrım yaparsan haksızlık yapmış olursun. Tıbbi sekretere, güvenlik görevlilerine, sağlık işçilerine, hasta bakıcılara, hastaların yemeğini hazırlayan aşçılara, radyoloji teknisyenlerine ek ödeme verilmedi. Bunlar doğru değil. Devletin saygınlığına gölge düşürür. Yardım yapacaksan hepsine yap, ayrımcılık yaparsan sen devleti iyi yönetemiyorsun anlamına gelir.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Yüzbinlere iş yeri kapanacak, milyonlarca insan işsiz kalacak, ne yapalım, bundan nasıl beraber çıkarız diye görüşülmesi lazım. Bir toplantı yaptılar sadece yandaşlar çağrıldı. Ziraat Odaları Başkanı, Eczacılar Odası Başkanı, TTB Başkanı çağrılmaz mı? Bunlar vatan haini mi? Çözümü anlatacaklar sen de oturup bakanlarınla birlikte dinleyeceksin.

Bütün okullar kapandı, onbinlerce kantin kapandı. Berberler kahveler kapandı. Sosyal devlet olarak biz bu önlemleri aldığımızda ortaya çıkan sorunları nasıl çözeriz diyecektiniz.

Faizi düşürdüm kredi alabilirsiniz, borçlanabilirsiniz dediniz. Hadi borç veriyorsun, bir çeki ödenmemiş bir kişinin bankadan kredi alma ihtimali yok. Madem ki böyle bir bela var gelin sicil affı çıkaralım, gerekirse vatandaş kredisini alsın dedik. Yapmadılar, çünkü biz söyledik.

Vatandaşın dükkanını kapatıyorsan, diyeceksin ki 'devlette israfa son vereceğim'. İsraf genelgesi çıkar dedik, 'Bizde israf yoktur' diyor. Ben söylemiyorum, sayın Bülent Arınç söylüyor. 'İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz'. Doğru söylüyor. Har vurulup harman savrulan bir süreci yaşadık.

Bütçe konuşulurken koronavirüs yoktu. Yeni bir bütçe yapmamız lazım. Sosyal devleti ayağa kaldıralım, vatandaş bize güvensin dedik bu da olmadı.

Yüzbinlerce iş yeri kapandı. Yapılan doğruydu. Peki evine gönderdiğiniz kahveciye naptınız? Biz olsaydık, evinde otur, rahat otur, senin 3 aylık kiranı ben ödeyeceğim devlet olarak derdik. Bu devlet için büyük bir yük değil.

Esnafın başına bela olan bir stopaj vergisi var. Kira gelirini ben elde etmiyorum, git mal sahibinden al alacaksan. Bunu da kaldıralım dedik. Bu konuda kanun teklifini CHP verdi. Bunun takipçisi ben de olacağım siz de olun. Kaldırılması için kim el kaldırmıyorsa kara defterin bir köşesine yazın.
 

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kemal kilicdaroglu saglik calisanlarina ek odeme koronavirus ttb chp lideri

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6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
09.06.2020 17:02:26
İktidara gelmeden önce öyle güzel konuşuyorlar ki insanın oy veresi geliyor. Sağlık sistemindeki adaletsizlik ancak Küba gibi olursak çözülür, onun haricinde suyu havanda dövmek yerine soğuk soğuk içmek daha doğru olur.
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