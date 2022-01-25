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Kemal Öztürk Recep Akdağ'a sordu: Hekimlerin maaş düzenlemesi ne oldu?
Bir düzenleme yapılacaktı ama vazgeçildi. Sebebi nedir? "Buna benim bir şey demem doğru değil. Ancak düzeltme gücümüzün olduğunu tekrar söylüyorum".
Kemal Öztürk Recep Akdağ'a sordu: Hekimlerin maaş düzenlemesi ne oldu?
25 Ocak 2022 14:05 -
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Bir dönem Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü de yapan Habertürk yazarı Kemal Öztürk, sağlıkta dönüşüm süecinden bugüne kadar olan değişiklikleri özetlerken, sistemin ifrat ve tefrit arasında sıkıştığını yazdı. Kemal Öztürk TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'a son hekim maaş düzenlemesini de sordu.

Habertürk'teki köşe yazısından bir kısmı şöyle:

Benim gördüğüm sağlık sektörünün her alanında bulunmuş ve camiayı çok iyi bilen Prof. Recep Akdağ, sağlık çalışanlarına karşı çok sertti ve biraz da zorla bu sistemin oturtulmasını sağladı.

Hekimler ve çalışanlar kendilerine karşı aşırı sert davranan bakanı sevmediler ama sektörde bir devrimin yapıldığı gerçeğini de reddetmediler.

Bakan Akdağ 2013 yılında görevden ayrılmasından sonra sistem işlemeye devam etti. Lakin aksaklıklar da ilk o zaman başladı.

Dönüşüm projesinde siyasetçi, hekim ve bürokrat olarak yer alan bir dostum çok güzel özetledi durumu:

“Aslında ifrattan kaçarken tefrite düştük. Yani sağlık çalışanlarından ziyade vatandaş memnuniyetini önceledik ama bu sefer de hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı çok hırpaladık. Dengeyi kuramadık. Her ikisinin de mutlu olacağı dengeli bir sistem kurabilirdik.”

Kamudaki sağlık hizmetlerinde artan yük, aşırı yoğun çalışma koşulları, sürekli şikayet konusu olmak, sağlık çalışanlarının çalışma huzurunu kaçırsa da asıl mesele ekonomideki bozulmaydı.

2014 yılından sonra başlayan ekonomik sıkıntılar kendini sağlık alanında gösterdi. Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının özlük hakları, maaşları, çalışma memnuniyetleri her geçen gün bozuldu.

RECEP AKDAĞ: SİSTEMİ SÜREKLİ YENİLEMEMİZ GEREKİYORDU

Recep Akdağ bugün sistemin içinde değil ama durumu yakından takip ediyor. Kurduğu sistemden neden bu denli şikayetlerin arttığını sordum.

Aktif bir siyasetçi olarak durumu tüm açıklığı ile anlatamasa da yine de önemli şeyler söyledi.

“Sistem yaşayan bir mekanizma. Bunu sürekli yenilememiz gerekiyor. Aksayan yönleri bulup, bunları iyileştirmek şart. Hekimlerimizin çalışma koşullarına göre aldıkları ücretler düşük kaldı. Bu konuda şikayetçi olmakta haklılar. Bunu düzeltme gücümüz var aslında. Hekimlerin bu şikayetini gidermemiz gerek.

- Bir düzenleme yapılacaktı ama vazgeçildi. Sebebi nedir?

- Buna benim bir şey demem doğru değil. Ancak düzeltme gücümüzün olduğunu tekrar söylüyorum.

- Acaba yeniden muayenehane açmalarına izin vermek sorunu çözmeye yardımcı olur mu?

- Hayır. Bunu kesinlikle yapmamalıyız. O zaman sağlıkta geriye gidiş, yani 'irtica' olur. Bu vatandaş açısında son derece suiistimale açık bir yapıdır.

Recep Akdağ her ne kadar yeniden özel muayenehanelerin açılmasına karşı çıksa da, aslında sistem kendi içinde bu yasağı delecek kayıt dışı yöntemlerin doğmasına ve farklı arayışlara etki etti.

En başta kamuda çalışan uzman hekimlerin özel sektöre kaymasına neden oldu.

 

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People
22
1) Dr (Dr)
25.01.2022 16:36:03
Bence her şeyden önemli olan şu anda eğitim alan genç hekim adaylarımızın yetersiz kadroya sahip fakültelerde tıp eğitimi almasıdır.

Maalesef bu sorun hem büyük üniversiteleri hem de yeni açılanları derinden etkiliyor.

Bu sorunun hepimizin aldığı ve alacağı sağlık hizmetinin kalitesini düşüreceğinden derin kaygı duymaktayım.
People
29
2) Uzman doktor (Uzman)
25.01.2022 16:11:49
Saglik eski Bakanının özel muayne sistemini nasıl kullandığını zamanında çok iyi duyuyoruz
People
35
3) Osman Emral (doktor)
25.01.2022 15:43:53
Kemal bey, sayın bakan dururken neden Sayın Akdağ ile konuyu konuşuyorsunuz. tamamen sade suya tirit bir röportaj. Eğer bir iş yapacaksanız Sn Koca ile hatta Sn Cumhurbaşkanı ile konuyu görüşün. Zira bu bakanların Sn Cumhurbaşkanından izinsiz tuvalete bile gidemeyeceklerini biliyoruz.
People
44
4) Ömer Hayyam (Op.Dr.)
25.01.2022 15:23:41
Celladına aşık olmak...

Bizden adam olmaz...

Bu kişiye selam vermemek lazım...
People
21
5) Dr (dr)
25.01.2022 15:22:18
Susmak bazen o kadar çok şey anlatırki. Yorum yapmadım.
People
34
6) Kırgın ve kızgın dr (Op.dr)
25.01.2022 15:16:22
Sayın bakan tüm doktorlar arasında saygı ve sevgi ile hatırlanıyor ne mutlu ona!
People
35
7) ftr (uz )
25.01.2022 14:55:19
hekimlik mesleği memurluk kategorisine sokulmamalı sizler bunu ne yazık ki bu hale getirdiniz .
People
44
8) ftr (uz )
25.01.2022 14:51:44
bugün ki sıkıntıların ve hekimliğin uğradığı erozyonun baş aktörü sayın akdağ değil mi yanılıyor muyum acaba
People
65
9) ftr (uz )
25.01.2022 14:48:11
sayın bakanım erzurumda muayenehanecilik yapmadınız mı yaptınız
People
61
10) Uzman Amele (Uzman dr. )
25.01.2022 14:23:07
Isimiz bu adama kaldıysa zaten bi cacik olmaz.. Hekim dusmanligina varan boyutlarda uygulama ve demecleri hatiralarimizda sakli.. Bu gunlerdeki şiddet baski performans dayatma ortami kendisinin eseridir diyebiliriz..
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