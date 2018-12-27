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Kemoterapi hastalarına moral günü: Hekimler eline neşter yerine mikrofon aldı
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korosu, kemoterapi gören hastalara moral vermek için yılbaşı eğlencesi düzenledi. Doktorların hastalarla birlikte şarkı söyleyip, dans ettikleri etkinlikte bir süre önce hastaneden emekli olan Uzman Dr. Mehmet Bayındır zeybek oynadı
Kemoterapi hastalarına moral günü: Hekimler eline neşter yerine mikrofon aldı
27 Aralık 2018 - DHA
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​Karabağlar ilçesinde bulunan, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hekimlerden ve sağlık personellerinden oluşan halk müziği korosu, kemoterapi hastalarına moral vermek için yılbaşı partisi düzenledi. Hastane duvarlarına balonlar asıldı, yılbaşı ağacı süslendi. Ellerine mikrofonu alan doktorlar ve hastanenin çeşitli servislerinde görevli personeller, önceden provasını yaptıkları şarkıları seslendirdi. 'Kemo Parti' ismiyle düzenlenen ve birçok halk müziği eserinin seslendirildiği konserde, koroya dans ederek eşlik eden hastalar, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe, bir süre önce hastaneden emekli olan Uzman Dr. Mehmet Bayındır oynadığı zeybekle damga vurdu. Bayındır, 'Çökertme' türküsünü söyleyip mikrofonu devrettikten sonra hastalarla birebir ilgilenip, onları dansa kaldırdı. 1985'ten bu yana faal olan hastane korosu, bundan sonra da konserlere devam edeceklerini, hastalardan aldıkları duaların kendilerine en büyük teşekkür olduklarını belirtti.

Birçok hasta da etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek hastane yönetimine teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

katip celebi universitesi dr mehmet bayindir ataturk egitim ve arastirma hastanesi

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