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Kemoterapinin yan etkilerini azaltacak gelişme: Süngerimsi emici cihaz
Bilim insanları, kanser hastalarına uygulanan kemoterapinin vücut üzerindeki yan etkilerini azaltma konusunda umut verici bir gelişmeden söz ediyor
Kemoterapinin yan etkilerini azaltacak gelişme: Süngerimsi emici cihaz
11 Ocak 2019 - BBC
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Araştırmacılar, kanserli tümöre uygulanan kimyasal ilaçların, damara yerleştirilen süngerimsi bir emici cihaz ile kan dolaşımına girmesinin engellenmesi yoluyla yan etkilerinin önemli ölçüde azaltılabileceğini gösteren deneyler yaptı.

BBC'de yar alan habere göre; ACS Central Science adlı bilimsel yayında yer verilen sonuçlar, kemoterapinin bulantı ve saç dökülmesi gibi yan etkilerinin giderilmesi yönünde umut verici görülüyor.

Araştırmacılar, şimdiye dek sadece domuzlar üzerinde denenen yöntemin insanlara uygulanacağı yeni testler yapmak istiyor.

California Üniversitesi'nden Dr Nitash Balsara, bu deneylerin iki yıl içinde başlayabileceğini söylüyor.

Nasıl uygulanıyor?
Tüp şeklindeki süngerimsi emici cihaz üç boyutlu yazıcılarda basıldığı için her hastanın ihtiyacına uyarlanabilecek.

Cihazın ortasında yer alan özel bir katman kemoterapi ilaçlarını emerken, delikli yapısı sayesinde normal kan akışı da engellenmemiş oluyor.

Domuzlarda yapılan deneylerde, 'doxorubicin' adlı kemoterapi ilacının yüzde 64'ünün dolaşımdan temizlendiği görüldü.

Cihaz kemoterapi sırasında yerleştirilip sonrasında çıkarılıyor ve yeni kemoterapide yeni bir cihaz yerleştirmek gerekiyor.

Dr Balsara, ilaçların yarısının bile emilmesinin hasta üzerindeki olumsuz etkilerin büyük ölçüde azalmasını sağlayacağını söylüyor.

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'nda Prof Steve Rannard ise bu araştırmayı "kemoterapinin yan etkilerini azaltmada heyecan verici yeni bir yaklaşım" olarak görüyor.

"Kemoterapi, hayat kurtaran önemli bir tedavi, ancak kanserli dokuların yanı sıra sağlıklı dokular üzerinde de yan etkide bulunuyor. Bu araştırma, kandaki fazla ilacın temizlenebileceğini gösterdiği için bu soruna etkili bir çözüm getirebilir. Bu tekniği insanlara uygulamaya başlamadan önce güvenli olduğundan emin olmalıyız" diyor.

Anahtar Kelimeler:

california universitesi nitash balsara steve rannard

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