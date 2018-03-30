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Kemoterapisiz kanser tedavisi insanlı testlere başlıyor!
Stanford Üniversitesi araştırmacıları geliştirdikleri kemoterapisiz kanser tedavisinin insanlı testlerine başlanacağını duyurdu
Kemoterapisiz kanser tedavisi insanlı testlere başlıyor!
30 Mart 2018 -
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Bilim insanları, kanser tedavisi için geliştirilen ve bir faredeki tümörlerin yüzde 97’sini iyileştiren yeni yöntemin gönüllü kanser hastalarında deneneceğini açıkladı.

Kanserle mücadelede yeni bir çağ başlatması umulan tedavi, bağışıklık sisteminin tümörlerle mücadele etmesini sağlıyor.

Araştırmanın lideri Stanford Üniversitesi Onkoloji Profesörü Dr. Ronald Levy, “Bağışıklık sistemini kanserle savaştırmak, kanser tedavisi alanında kat edilen en güncel yeniliklerden bir tanesi” diyor ve ekliyor: “Ancak insanların bu tedavi yönteminin henüz erken aşamada olduğunu ve iyileştirmek için çalıştığımızı bilmeleri gerekiyor.”

Araştırmacıların geliştirdiği yeni tedavi yöntemi, tıpkı aşı gibi vücuda enjekte edilen bağışıklık uyarıcılarının bağışıklık sisteminin T hücrelerini harekete geçirmesini ve vücuttaki tümörleri temizlemesini sağlıyor.

Kemoterapiye ihtiyaç duymayan tedavi yöntemi, hayvan deneklerin ufak dozda radyasyon ve iki tur enjeksiyonla (aşı) iyileştiklerini gördüklerini belirtiyor.

Araştırmacılar, kanser türlerinin bağışıklık sisteminden etkilenme şekillerinden farklı olduğunu ve bu nedenle geliştirdikleri yöntemin her kanser türünde işe yaramadığına dikkat çekiyor.

Dr. Levy, hastalara enjekte ettikleri ilaçların iki farklı firma tarafından geliştirildiğini ve her ikisinin de insanlar için güvenli olduğunun onaylandığını belirtiyor. Bilim insanlarının test ettikleri ise bu iki ilacın kombinasyonundan ortaya çıkan etki.

Yeni tedavi yönteminin yan etkileri ise ateş ve enjeksiyon bölgesinde ağrı olarak açıklandı.

Stanford Üniversitesi, bu yılın sonuna kadar yeni kanser tedavi yöntemini 35 kanser hastası insan üzerinde denemek istiyor. 

Dr. Levy, tüm testlerin olumlu sonuçlanması durumunda yöntemin ABD Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yıl içerisinde onaylanmasını beklediklerini ekliyor.

 

Anahtar Kelimeler:

kanser tedavisi kemoterapi immunoterapi

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7
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
30.03.2018 10:59:13
" KORUYUCU TIP " diye ortalarda feryat edenler , her tarafımız kanser hastası olurken, bunların engellenmesi konusunda da birşeyler yapılması için neden bir gayret göstermezler ki ? Babam prostat ca dan exitus, eşim troid ca, kayınvalidem meme ca, kayınpederim akciğer ca "Bu da mı gol değil hakim bey ? "
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