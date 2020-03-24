Kendisini polis olarak tanıttı, tehdit etti, paylaştı... O videoyu çeken yakalandı!

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Evde kalması çağrısı yapılan 65 yaş üstü bir vatandaşa, kendisini polis olarak tanıtarak evine dönmesini gerektiğini söyleyen ve bunu sosyal medyada paylaşan bir kişiye tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun tepki gören videoda, 65 yaşının üstünde olduğu ve koronavirüse karşı risk grubunda yer alan bir kişiye evine dönmesi gerektiğini, "şimdilik işlem yapmadıklarını" söylemesi tepki çekti. Vatandaşın korku dolu gözlerle uzaklaşması da yürek burktu.

Soylu tepki göstermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan videoya tepki gösterirken, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" demişti.

Kendisini savundu

M.T.E. isimli sosyal medya kullanıcısı, gelen tepkiler üzerine yayınladığı bir videoda kendisini savundu. M.T.E. videoda, "Bu sabah paylaştığım video nedeniyle küfredilmiş, linç yemişiz. Video öncesi amca ile konuştuk. Öncelikli sohbet ettik. Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz. Amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim" dedi.

Gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.