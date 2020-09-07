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Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı
Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz, "Ankara'nın vaka sayısında değil pandemiyle mücadelede önde olması gerekiyor. Türkiye'nin en eğitimli kenti, virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı. " ifadelerini kullandı.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı
07 Eylül 2020 14:01 - AA
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Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin, "Ankara'nın vaka sayısında değil pandemiyle mücadelede önde olması gerekiyor. Türkiye'nin en eğitimli kenti, virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı. " ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, pandeminin dünyayı daha önce deneyimlemediği bir sürecin içine çektiğini belirtti.

İş hayatından, sosyalleşme pratiklerine kadar her alanda yaşamı, salgına uygun şartlara göre güncellemenin önemini vurgulayan Yılmaz, "Koronavirüsle mücadele ederken aynı zamanda onunla beraber yaşamaya öğreniyoruz. Temizlik, maske ve mesafe bu mücadeledeki en güçlü silahımız." değerlendirmesini yaptı.

Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'da Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın vaka sayısında değil pandemiyle mücadelede önde olması gerekiyor. Türkiye'nin en eğitimli kenti, virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı. 6 milyon tek yürek olarak bu sorumluluğu birbirimize hatırlatmalıyız. Milli mücadelenin karargahı, pandemiyle mücadelede geri kalamaz. Öncü ve örnek olmaya mecburuz."

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