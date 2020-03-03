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Kenya'dan koronavirüsle mücadele tedbiri: Maske ihracı durduruldu
Doğu Afrika ülkesi Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske ihraç edilmesini yasakladı
Kenya'dan koronavirüsle mücadele tedbiri: Maske ihracı durduruldu
03 Mart 2020 - AA
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İSTANBUL - Kenya Tıbbi Malzemeler İdaresi Genel Müdürü Jonah Manjari, yaptığı açıklamada, acil eylem planını hayata geçirirken ihtiyaç duyulabilecek yeterli stoka sahip olabilmek için tüm yerel üreticilerin ve dağıtıcıların maske ihracatının yasaklandığını duyurdu.

Manjari ayrıca ülkede hastalık için kurulan 22 kişilik acil durum komitesinin ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle sağlık malzemesi ve ilaç stoklamaya başladığını ifade etti. 

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11'e çıktı. Cezayir, Mısır ve Nijerya’nın ardından dün Senegal, Tunus ve Fas’a da Kovid-19'un bulaştığı ortaya çıktı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 90 bini geçti.

Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

kenya maske ihracati kovid-19

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