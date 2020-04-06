Kesin/olası COVID-19 vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel hangi koruyucu ekipmana sahip olmalı?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid-19 Rehberine göre;

Kesin/olası COVID-19 vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu malzeme olarak;

1. Eldiven,

2. Önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu),

3.Tıbbi maske (cerrahi maske),

4.En az N95/FFP2 maske (Sadece damlacık/aerosolizasyona neden olan işlem sırasında) *,

5.Yüz koruyucu,

6.Gözlük**,

7.Sıvı sabun,

8.Alkol bazlı el antiseptiği, Yataklı sağlık kurumları tarafından yeterli miktarda hazır bulundurulmalıdır.

Tulum, bone, ayak koruyucu hasta bazında karar alınarak, özellikle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile yoğun bir şekilde temasın olabileceği durumlarda kullanılabilir. Kişisel Koruyucu

*Damlacık/aerosolizasyona neden olan işlem; aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entubasyon, endoskopi, solunum yolu numunesi alınması gibi solunum sekresyonları ile yoğun temas gerektiren işlemler

** Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler, üreticinin önerisine göre temizlenir. Özel bir öneri yok ise %70 etil alkol ile dezenfekte edilerek uygun ortamda kendi kendine kurumak üzere bırakılmalıdır. Gözlüğün tekrar kullanılması durumunda, sağlık kurumunca gözlüğün nerede çıkartılıp depolanacağı ve dezenfekte edileceği talimatlandırılır