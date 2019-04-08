Kestiği ağacın altında kalan hemşire hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyü yakılarındaki ormanlık alanda odun motoruyla ağaç kesen Süleyman Ermiş (40), üzerine devrilen ağacın altında kaldı.
Yanındakilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Ermiş, ilk önce hemşire olarak çalıştığı Kaçkar Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Ermiş, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/04-10/04
|41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
|ÇOCUK...
|İSTA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
|12/04-14/04
|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
|KIBR
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
|GÖĞÜS...
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|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22.Yıllık Kongresi
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|18/04-21/04
|11. Ulusal Artoplasti Kongresi
|ORTOPEDİ...
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|11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
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