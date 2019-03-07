KETEM kadınlar için yola çıktı: En ücra köylerde tarama

Kanser hastalığının görülme sıklığını ve ölüm oranlarını azaltmak amacıyla 81 ilde kurulan, son teknoloji ile donatılan kanser tarama aracı ile merkezin yanı sıra ilçe ve köylerde de sağlık hizmeti sunan KETEM tarafından hem hastalıkla ilgili bilgilendirme hem de sağlık taraması yapılıyor.

Batman da bu hizmetin verildiği iller arasında yer alıyor.

Kentte yılın her günü çalışmalarını sürdüren KETEM ekipleri, her türlü mevsim şartlarında kadınlara ulaşmayı sürdürüyor.

Batman merkezin yanı sıra Kozluk, Sason, Hasankeyf, Beşiri ve Gercüş ilçelerinde 5 yılda 200 köyü ziyaret eden ekipler, ulaştıkları 10 bini aşkın kadını meme ve rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirdi, ardından da ücretsiz sağlık taramasından geçirdi.

KETEM ekipleri kar yağışının etkili olduğu Kozluk ilçesine bağlı yaklaşık 1500 rakımlı Cevizli Köyü'nde de çalışma yaptı.

Ekipler, Cumhuriyet İlkokulunda kendilerini bekleyen 100'ü aşkın kadına önce kanserle ilgili bilgi verdi daha sonra da ücretsiz sağlık kontrolü gerçekleştirdi.

"Çekinmeden bu taramalara gitsinler"

Ekiplere, Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin de büyük destek veriyor.

Köy köy gezen Şahin'in ziyareti, ekiplere destek verirken kadınlara da moral oluyor.

Ebru Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık personeline eşlik etmekten duyduğu mutluluğu anlattı.

"Kanser tarama aracımızla KETEM'in çalışmalarını kadınlarımıza tanıtmak için buraya geldik." diyen Şahin, kadınların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Şahin, verilen hizmetin önemine değinerek, "Önce kadınlarımız sağlıklı olacak ki gelecek nesillere de bu bilinç yerleşsin. Sağlık ekipleri son derece gelişmiş araçlarla köyleri geziyor. Bu kadınlar için büyük fırsat. Araçlar ve ekipler kadınların ayaklarına kadar giderek her türlü araştırmayı yapıyorlar. Takipte de yardım sunuyorlar." dedi.

Kadınlara, sağlıklarını korumaları için bu tür çalışmalara katılmaları çağrısında bulunan Şahin, "Çekinmeden bu taramalara gitsinler ve kendi sağlıkları için bu güzel hizmetlerden faydalansınlar istiyoruz." diye konuştu.

Ekipte Kürtçe bilen doktor da bulunuyor

Ekipte yer alan Dr. Gülşen Yalçın de her köye ulaşmak için gayret gösterdiklerini belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yalçın, "Kadınlara kendi kendilerini nasıl muayene edeceklerini anlatıyoruz. Mamografi için devlet hastanesine yönlendirdiğimiz hastalarımız da oluyor. Bütün köylerimizi elimizden geldiğince dolaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Ekipte Kürtçe bilen personelin de bulunduğunu belirten Yalçın, Türkçe bilmeyenlere de bu yolla ulaştıklarını aktardı.

Kadınların çoğunun merkeze gelme imkanı olmadığına işaret eden Yalçın, "Bizim onların ayağına gitmemiz onları mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

"Bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür ediyorum"

Hizmetten faydalanan 7 çocuk annesi 63 yaşındaki Hanuse Yalçın, ekiplerin köyde olduğunu öğrenince bilgi almak için geldiğini söyledi.

Yalçın, "Kanser taraması için geldim. Allah'a çok şükür tahlillerim temiz çıktı. Bu hizmetlerinden dolayı yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ayten Ağaya (48), bu hizmeti kendilerine ulaştıran yetkililere teşekkür etti.

Muayene imkanı bulduğunu anlatan Ağaya, tahlil sonuçlarının temiz çıkmasına sevindiğini belirtti.

Hediye Yalçın (51) da kansere karşı muayene için geldiğini ifade ederek, "Ekiplerden Allah razı olsun." dedi.