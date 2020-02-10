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Kıbrıs'ta koronavirüs şüphesi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Larnaka Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağında Çinli bir kadının korona virüsü semptomları göstermesi üzerine 20 yolcu ve mürettebatın tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi
Kıbrıs'ta koronavirüs şüphesi
10 Şubat 2020 - İHA
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LARNAKA - Moskova-Larnaka seferini yapan ve 85 kişiyi taşıyan yolcu uçağında Çinli bir kadının koronavirüsü semptomlarını göstermesi sonucu uçakta bulunan 20 yolcu ve mürettebatın gözlem altına alındığı açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşadığı ifade edilen Çinli kadının birkaç gün önce Çin'i ziyaret ettiği, Larnaka Havaalanı'na iniş sonrasında ön ve arka koltuklarında yer alan 20 yolcu ve mürettebatın tedbir amaçlı gözlem altına alındığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus guney kibris rum

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