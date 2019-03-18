Kılavuz güncellendi: Aspirin artık hastalığı bulunmayanlarda önleyici olarak önerilmiyor

MEDİMAGAZİN-Kalp hastalıklarının önlenmesi için Amerikan Kardiyoloji Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Koleji tarafından yayımlanan Kılavuz güncellendi.

Son zamanlarda yapılan üç çalışma , günlük düşük dozda aspirin almanın en iyi ihtimalle sağlıklı yaşlı yetişkinler için para kaybı olduğunu ortaya koydu. En kötüsü ise, iç kanama ve erken ölüm riskini artırabilir. Yeni Kılavuza göre, yüksek riskli veya mevcut kalp hastalığı olmayan yaşlı yetişkinler için artık önleyici olarak aspirin önerilmiyor.

Yeni kılavuzlara eş başkanlık eden John Hopkins kardiyologu Dr. Roger Blumenthal, "Klinisyenler, bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayan insanlar için aspirin yazarken çok seçici olmalıdırlar. Aspirin önermek yerine yaşam tarzı alışkanlıklarını optimize etmek, kan basıncını ve kolesterolü kontrol etmek çok daha önemli" dedi.

Ancak, inme, kalp krizi, açık kalp ameliyatı veya stent yerleştirilmiş olanlar için aspirin hayat kurtarıcı olabilir. Campbell, “Sonuçta, her bir hasta için tedaviyi kişisel durumlarına göre bireyselleştirmeliyiz” diye konuştu.