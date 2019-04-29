SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktorun görevine son verildi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktorun görevine son verildi
Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktorun görevine son verildi
29 Nisan 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor Mahmut Arslan'ın görevine son verildiğini açıkladı.

Muharrem Usta, Mahmut Arslan'la ilgili resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İNCELEME TALİMATI VERDİM"

"Grubumuzda çalışan bir kişinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili şimdi bilgi sahibi oldum. Kişisel bir paylaşım olmakla beraber inceleme talimatı verdim. Medical Park her türlü ırkçı/mezhepsel söylemin şiddetle karşısındadır.

"İŞİNE SON VERİLMİŞTİR"

İnceleme sonucu gerekli aksiyon alınacaktır. Ayrıştırıcı, saldırgan ve ağır hakaret içeren bu söylemin ülkemizin barış iklimine ağır bir darbe vuracağı muhakkaktır. Fay hatlarıyla oynayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır.

İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun mezhebini ötekileştiren doktor Arslan, "Anasını ….. dua etsin" demişti.

Anahtar Kelimeler:

kemal kilicdaroglu medical park mahmut arslan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
14
1) dr (acil)
29.04.2019 15:45:50
doktor dövene ceza yok.kılıçtaroğlunu yumruklayana ceza yok.doktoru ezen ezene.
People
17
2) Wes Studi (Tıp Öğrencisi)
29.04.2019 12:11:01
Meslektaşımız demeye utandığım şahıs için "Gerekeni" yapan Medikal Park yetkililerini ve yöneticilerini Tebrik Ediyorum...

Eğer Türkiye ittifakı kurulacaksa bu şekilde hareket eden , aklı selim , vicdanı hür idarecilerle , yöneticilerle kurulacaktır..
People
17
3) MURAT (UYAN)
29.04.2019 12:06:12
İşten çıkartmak yetmez.bu canlının (adamın yazdım,sildim) doktorluk yapmaması gerekir.,çünkü doktor ırkçı,mezhepçi ve bu kadar nefret dolu olamaz,olmamalıdır.
People
41
4) se (uzm dr)
29.04.2019 11:19:03
Eleştiri sınırlarını aşıp terbiyesizlik ve ırkçılık yapmış, muhtemel çok pişman olmuştur ama çok geç. Bu tip haddini aşanlara hukuksal anlamda da ceza gerekiyor.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kızamık aşısı çocuk felci boğmaca Dünya Sağlık Örgütü ambulans 112 acil kahramanmaraş kızamık salgını Armand Dorian California Üniversitesi California Devlet Üniversitesi ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı UMKE Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Bülent Şekerel Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayşe Ceren Akay pediatri obezite morbidite mortalite Tip 2 diyabet Avrupa Obezite Kongresi sağlık okuryazarlığı Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Pavel Ursu doktora burs yekta saraç YÖK Başkanı Akdeniz Üniversitesi Dünya Dişhekimleri Birliği Taner Yücel Duygu İlhan ERO Nermin Yamalık kahvaltı Amerikan Kalp Hastalıkları Fakültesi geleneksel tıp sağlık bakanı fahrettin koca İdlib sağlık merkezi doğum hastanesi ambulans TANAP Sağlık Bakanlığı obezite Avrupa Obezite Kongresi eklem tedavisi glukozamin Muhammet Dönmez Metin Bülbül sahte reçete eczacı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ATUDER Başar Cander acil tıp endokrinoloji metabolizma hastalıkları Kemal kılıçdaroğlu medical park Mahmut arslan isimsiz sendrom Charlie Parkes KOAH zatürre Abdullah Sayıner akademik burs Pediatrik Karaciğer Nakli Klinik Araştırma Muazzez Özden acil servis İdris Baykan Sağlık-Sen veteriner hekim Murat Arslan obezite diyabet Füsun Saygılı Endokrinoloji kanser tıbbi gelişme Fatma Ajlan Tükün
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
03/05-04/05 7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi TIBBİ... İSTA
01/05-05/05 12. Anadolu Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ KIBR
01/05-05/05 14. Ege Dermatoloji Günleri DERMATOLOJİ MUĞL
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.