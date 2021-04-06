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Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu'na tepki: Ne dedikleri belli değil!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunurken Bilim Kurulu'nu eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu'na tepki: Ne dedikleri belli değil!
06 Nisan 2021 14:26 -
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu hakkındaki açıklamaları şöyle:

Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek?

Anahtar Kelimeler:

bilim kurulu kemal kilicdaroglu

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