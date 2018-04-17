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Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan cevap geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında bulunduğu bir iddia üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan cevap geldi
17 Nisan 2018 -
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında Sakarya’da, 32 yaşındaki yatalak bir hastanın, 3 bin TL Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmeti alamadığını ve ölüme terk edildiği yönünde bir iddiada bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin grup toplantısında Sakarya’da, 32 yaşındaki yatalak bir hastanın, 3 bin TL Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmeti alamadığını ve ölüme terk edildiğini iddia etmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde, hastamıza, evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten itibaren 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir. İddia edildiği gibi hastanın Bağ-Kur prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamadığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretleri devam etmektedir; yara polikliniğinde takip ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca hastamız evde fizik tedavi hizmeti de almıştır. Bilgilerinize saygı ile sunulur." denildi.

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kemal kilicdaroglu saglik bakanligi

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