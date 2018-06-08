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Kilis Devlet Hastanesi için protokol imzalandı
Kilis’e modern cizhalarla donatılmış 327 yataklı bir devlet hastanesi kuruluyor. Yapım porotokolü imza töreninde konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş: “Hastanemizde 24 ameliyathane 96 yoğun bakım yatağının yanı sıra 155 poliklinik bulunmaktadır”. dedi
Kilis Devlet Hastanesi için protokol imzalandı
08 Haziran 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Kilis Devlet Hastanesi’nin yapım protokolü için imza töreni düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesindeki imza törenine, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Bakanlık yetkilileri katıldı.

Hastanede 40 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezi bulunacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş de imza protokolü öncesi şunları kaydetti:

“Kilis’te 327 yatak kapasiteli hastanemizin bugün sözleşmesini imzalayacağız. Ayrıca bu hastane kampüsünün içinde 40 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezi de bulunacak. Bu yatırım 2020 haziran ayında tamamlanmış olacak. Kaliteli sağlık hizmetleri sunulması amacı ile yapılacak bu hastanede ağız diş sağlığı merkezimizden vatandaşlarımızın yanı sıra Suriyeli misafirlere ve hatta çevre ülkelerde yaşayan insanların da faydalanabileceği modern cihazlarla donatılmış bir merkez olacağını belirtmek istiyorum. Söz konusu yatırım Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası aracılığıyla yapılacak olup toplam bedeli 47 milyon 500 bin Euro’dur . Hastanemizde 24 ameliyathane 96 yoğun bakım yatağının yanı sıra 155 poliklinik bulunmaktadır. “ 

Kilis mülteci kucaklayan sembol bir şehir

Avrupa Konseyi Kalkınma Başkan Yardımcısı Rosa Maria Sanchez Kilis’in Suriye sınırına yakınlığı üzerinde durarak bölgede sağlık üzerinde bu durumun baskı yaptığına dikkat çekti. Kalkınma Bankası olarak her zaman üye devletlerin sosyal alt yapılarını da destekleyeceklerini belirtti.

Avrupa Birliği elçisi Christian Berger Suriye’de 7 yıldır yaşanan durumu trajedi olarak nitelendirip “Türkiye’nin bu korkunç durumdan kaçan kişilerin arkasında durduklarını görüyoruz” dedi. Avrupa Birliği olarak bir strateji çerçevesinde Türkiye’ye destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Berger bölgede çok mülteci olduğu için sağlık sorunlarında da sorunların olduğunu dile getirdi. Berger hem Hatay’da hem Kilis’te iki hastaneye oluşumuna destek verdiklerini dile getirirken;“ Mültecileri kucaklamak adına Kilis bir sembol şehir haline geldi. “ ifadesi ile Kilis’in önemini tekrar vurguladı.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Sosyal Kalkınma Stratejisi Başkan YardımcısıRosa Maria Sanchez iş birliği protokolüne imza attı.

İmza töreni sonrası Müsteşar Prof. Dr. Eyüp Gümüş Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Bakanlık yetkililerine hediyelerini takdim etti.

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