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Kilis'te 2 hemşireye silahlı saldırı: 1'i hayatını kaybetti
Kilis'te polis memurunun silahla vurduğu eşi hayatını kaybetti, bir hemşire yaralandı.
Kilis'te 2 hemşireye silahlı saldırı: 1'i hayatını kaybetti
22 Mart 2022 10:13 - AA
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Kilis'te polis memurunun silahla vurduğu eşi hayatını kaybetti, bir hemşire yaralandı.

Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.

Yaralanan 2 kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'yi yakalayarak jandarmaya teslim etti.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların olay yerinden kaçması, sağlık çalışanlarının sedye ile hızlıca olay yerine gelmesi ve yaralıları hastaneye götürmesi yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:

kilis hemsire silahli saldiri polis kilis devlet hastanesi

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People
3
1) Devrimci Derviş (Nevroloji Toğtoru)
22.03.2022 15:32:54
Çocuklarını bile öldüren, insanlıktan nasibini almamış kimselerin olduğu bir yer diye yıllar önce Ukrayna ile ilgili bir haber yorumu vardı. Kula Bela Gelmez Hak Yazmadıkça, Hak Bela Yazmaz Kul Azmadıkça atasözü aklıma geldi ve geleceğimiz için çok korkmaya başladım.
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