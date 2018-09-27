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'Kilo al daha sonra ameliyat ederiz’ için Meclis devreye girecek
Mide küçültme ameliyatlarında ölümlerin artması TBMM’yi harekete geçirdi. Kamu kurumları, özel sektör, mağdurlar dinlenecek. Ameliyat yapılmadan sağlıklı çözüm yollarının ne olacağı tespit edilecek ve ilgili kurumlar uyarılacak
'Kilo al daha sonra ameliyat ederiz’ için Meclis devreye girecek
27 Eylül 2018 -
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Mide küçültme ameliyatı nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Yaşanan ölüm olaylarına vurgu yapılan başvuruda, “mide küçültme ameliyatlarında vatandaşların yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi, hekim hatalarının azaltılması, kar amacı güderek hasta mağduriyetine yol açanların cezalandırılmasına yönelik önlemlerin alınması için gerekli araştırmanın yapılması” istendi.

Hastanelerin yanı sıra kliniklerde bile mide küçültme ameliyatları yapılır oldu. Ameliyat fiyatlarının geniş bir skalada değişkenlik göstermesi nedeniyle kredi kartına taksitle mide küçültme (tüp mide) ameliyatı yapan doktorların kapısında hastalar kuyruk oluşturuyor.


OBEZ İNSAN SAYISI 2 MİLYARA YAKLAŞTI

Yüksek kalorili yiyecekler, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın bir sonucu olarak obezleşen insanların sayısı dünyada 2 milyara yaklaştı. Bu rakamın 41 milyonunu 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türkiye’de de nüfusumuzun yüzde 63’ü fazla kilolu, obez ya da morbidobez ve üstü olarak ürkütücü boyutlara ulaşıyor.


2016 YILINDA 17 BİN KİŞİ AMELİYAT OLDU

Obezite ile mücadelede ilk yöntem sağlıklı beslenme, diyet ve spor ile kilo vermek. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 35’in üzerinde olan, kolesterol ve hipertansiyon gibi hastalıkları bulunanların diyet ve diğer çözümlerle kilo verme şansları yüzde 3. Yani her 100 obezden 97’si kilo verme konusunda başarısız olması, obezleri umutsuzluğa sürüklemekte. Bu umutsuzluk da cerrahi tedaviyi gündeme taşıyor. Mide küçültme ameliyatlarının ticari bir meta haline getirildiğini düşünenler kadar bu ameliyatlarla ikinci bir hayata başladığını anlatanlar da var.

SGK verilerine göre Türkiye’de 2015’te yapılan ameliyat sayısı yaklaşık 9 bin 500 kişi. 2016’da ise bu rakam yüzde 15 kadar artarak 11 bin hastaya ulaşmış durumdadır. Özel hastanelerde yapılan ameliyatlar da bu sayıya dahil edildiğinde 16-17 bin kişinin obezite ameliyatı olduğu tahmin ediliyor.

TBMM'DE ALT KOMİSYON KURULACAK

Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'a yaptığı açıklamada, şikâyetler ve ortaya çıkan veriler doğrultusunda konuyu Dilekçe Komisyonu’nun genel kuruluna sunduktan sonra, detaylı incelenmesi için alt Komisyon kurmayı düşündüklerini kaydetti. Satır, şöyle devam etti: “Bazı hastalara ‘5 kilo daha al sonra ameliyat ederiz’ dendiğini biliyoruz. Özellikle medyada bir takım sanatçı, manken kişilerin estetik kaygısıyla yaptırdığı ameliyatların ilk seçenekmiş gibi gösterilmesi doğru değil. Hastaneler bu konuda başarılı olduğu kişiler üzerinden reklam yapıyorlar. Estetik kaygıyla yapılan mide ameliyatları kamuoyunda pozitif mesaj olarak algılanmamalı.”

Anahtar Kelimeler:

mide kucultme ameliyati tbmm

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