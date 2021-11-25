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'Kilo vermelisin' diyen doktoru bıçakla yaraladı
Diyarbakır'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.E. (39) adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omuzundan yaralanırken, H.E. gözaltına alındı.
'Kilo vermelisin' diyen doktoru bıçakla yaraladı
25 Kasım 2021 15:53 - DHA İhsan Yılmaz
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Olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatarak, kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; H.E.'nin koridordaki doktora bıçakla saldırdığı, Dr. Aziz Tanelçi'nin de kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. 

 

 

 

 

'Artık şiddetin boyutu değişti'

Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Nurhak Ensarioğlu, "Artık şiddetin boyutu değişti. Sağlıkçılara yapılan şiddetin boyutu artık silahlı ve bıçaklı saldırılara dönüştü. Bununla ilgili acil ve caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Sağlık çalışanları canla ve başla görevlerini yaparken bu tür olaylarla karşılaşmaması, bu tür kendini bilmez insanların saldırısına maruz kalmamaları için acilen tedbirlerin alınması gerekiyor. Bununla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Sağlık çalışanları bu konuda mağdur edilmemelidir. Hayat kurtaran sağlık çalışanları bu yolda hayatını kaybetmemelidir. Pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarının mücadelesi ortadayken, maalesef kendini bilmez insanların bu tür olaylara başvurmaları sağlık çalışanlarının performansını düşürmektedir. Bugün yapılan saldırı, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

diyarbakir sizofreni hastasi doktora saldiri dr aziz tanelci

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People
7
1) dr (dr)
25.11.2021 16:12:03
Neler oluyor yahu ? İyice çığrından çıktı bu iş ! Şizofrense gereken yapılsın, pimi çekilmiş bomba gibi dolaşmasın ortalıkta. Sağlık kuruluşları psikopat, sosyopat, maganda, şehir eşkiyasının sürüler halinde dolaşıp ortalığı birbirine kattığı habitatlar haline geldi.
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