Kimyasal atıktan etkilenen doktor: 'Ben de müşahede altına alındım. Sanıklardan şikayetçiyim'

Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmazken 24 müşteki ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) avukatı hazır bulundu.

Duruşmada beyanları alınan müştekilerden Ebru Yılmaz, olay tarihinde komşularının kapısını çalmasıyla apartman boşluğunda yoğun bir sis ve gazın bulunduğunu gördüğünü belirterek, "Naftaline benzer ağır bir koku apartmanı sarmıştı. Bende baş dönmesi ve mide bulantısı şeklinde şikayetler olmaya başladı. 12 yaşındaki çocuğumda da aynı şikayetler baş gösterdi. Kusmaya başladı. Tuzla Devlet Hastanesine başvurdum. Hastanede müşahede altında kaldık. Bize gaz zehirlenmesi olduğunu söylediler." dedi.

Müşteki Zehra Dilgin de olay nedeniyle 3 gün hastanede yattığını kaydederek, "Korkunç bir duman, koku ve sis vardı. Benim ciğerlerim çok kötü oldu. Kalbime de vurdu. Bu nedenle 6 aydır tedavi görüyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Yaren Topçu da olay sırasında Kur'an kursunda bulunduğunu ifade ederek, "Birden etrafı beyaz bir sis sardı, ağır bir kokusu vardı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdum. 7 saat gözlem altında kaldım. Şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Müşteki Sevim Ezgi Katran ise olay tarihinde Tuzla 1. Acil Sağlık Hizmetlerinde doktor olarak görev yaptığını belirterek, şunları anlattı:

"Acil sağlık hizmetleri birimine çağrılar gelmeye başladı. Olay yerine gittiğimde etrafta ağır bir koku ve sisin olduğunu farkettim. Kimyasal bir sızıntının olabileceğini anlayınca görev yaptığım birime bilgi verdim. Radyasyon sızıntısına karşı özel kıyafetler giydikten sonra hastalar hastaneye götürüldü. Bir çoğunda nefes almakta zorluk, mide bulantısı, kusma, geniz yanması vardı. Hastane içerisinde yıkama ünitesi kuruldu. Hastalar burada radyoaktif veya kimyevi madde bulunma ihtimaline karşı yıkandılar ve müşahede altına alındılar. Bir süre sonra benim de kan değerlerimin değiştiği, oksijen oranının düştüğü tespit edildi. Ben de müşahede altına alındım. Sanıklardan şikayetçiyim."

Söz verilen müşteki İSKİ avukatı Niyazi Yaycıoğlu da sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydederek, "İSKİ Genel Müdürlüğü'nün burada atık döküm alanıyla ilgili doğrudan yetki ve görevi yoktur. Ancak dökümün yapıldığı alan su toplama havzasında bulunmaktadır. Dolayısıyla atık dökümü nedeniyle su havzasının kirlenmesi söz konusudur." dedi.

Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesine müzekkere yazılarak, suça konu alana atık madde dökülmesi yönünden firmalara izin verilip verilmediği, kaçak döküm yapılmasına ilişkin daha önceden ihbar olup olmadığı, alanın kaçak döküm eylemlerine karşı denetlenip denetlenmediği gibi hususlarda bilgi verilmesinin istenmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın geçmişi

Tuzla'da 25 Aralık 2017'de akşam saatlerinde bazı mahallelerde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, İSKİ Genel Müdürlüğü müşteki, 71 kişi ise mağdur müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, olayda sorumlulukları bulunduğu tespit edilen şirket sahibi ile şoför olan 10 şüpheli hakkında, "iştiraken çevreyi kasten kirletmek" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 1 yıl 2'şer aydan 6,5'ar yıla kadar, mühendis olarak görev yapan E.Ş'nin de "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.