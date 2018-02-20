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Kimyasal hadım nasıl uygulanıyor?
Cinsel istismar ve tecavüz haberleri ardından gündeme gelen 'kimyasal hadım nedir ve nasıl yapılır' merak ediliyor. Cinsel saldırı suçlarının cezalandırılması için kimyasal hadım yöntemi dünyanın farklı ülkelerinde uygulanıyor. Kimyasal hadım nedir, kimyasal hadım nasıl uygulanır?
Kimyasal hadım nasıl uygulanıyor?
20 Şubat 2018 - Yeni Şafak
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aşanan cinsel saldırı suçları sonrasında sürekli gündeme gelen hadım cezası dünyanın farklı ülkelerinde ilaçlarla uygulanan bir yöntem. İşte "Kimyasal hadım nedir?" ve "Kimyasal hadım nasıl uygulanacak?" sorularının yanıtları...

Kimyasal hadım nedir?

Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.

Kimyasal hadım nasıl uygulanır?

Kimyasal hadımda, haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.

Kimyasal hadım uygulanan ülkeler

Kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

kimyasal hadim cinsel istismar

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