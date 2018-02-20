Kimyasal hadım nasıl uygulanıyor?

Cinsel istismar ve tecavüz haberleri ardından gündeme gelen 'kimyasal hadım nedir ve nasıl yapılır' merak ediliyor. Cinsel saldırı suçlarının cezalandırılması için kimyasal hadım yöntemi dünyanın farklı ülkelerinde uygulanıyor. Kimyasal hadım nedir, kimyasal hadım nasıl uygulanır?

20 Şubat 2018 - Yeni Şafak