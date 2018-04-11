'Kırık kalp sendromu' kalp krizini taklit ediyor

“Kırık Kalp Sendromu” stres nedenli kardiyomiyopati (kalp kası hastalığı) veya Takaşubo Miyopatisi olarak da adlandırılıyor. Sağlıklı kişilerde de görülebiliyor, kadınlarda erkeklere göre daha sık ortaya çıkıyor.



Ağır bir duygusal stres sonrası, fazla miktarda stres hormonu salgılanmasını takiben ani ve şiddetli göğüs ağrısı olarak tanımlanan bu durum, sevilen bir kişinin kaybı, boşanma, ayrılık, aldatılma veya reddedilme sonucunda olabiliyor.



Piyango kazanmak gibi iyi şoklar sonrasında da kırık kalp sendromunun görülebildiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kırık kalp sendromunda şikayetler benzer olduğu için, çoğu zaman kalp krizi tanısı konulabildiğini belirterek şu bilgileri verdi:



“Bu hastalar acil serviste değerlendirildiğinde kalp krizinde görülen EKG değişiklikleri yoktur. Bununla birlikte ritim bozuklukları olabilir. Kan testleri yapıldığında kalp krizinde yükselen parametreler normal veya hafif yükselmiştir. Eğer ekokardiyografi (kalp ultrasonu) yapılırsa, kalbin vücuda kan pompalayan sol tarafının genişlediği ve kasılmasının azaldığı görülür. Bu bulgularda genellikle kalp anjiyografisi yapılır. Ancak bunlarda kalp krizinde olduğu gibi kalp damarlarında krize sebebiyet verecek bir darlık görülmez. Bulgular günler veya haftalar içinde tamamen geriler. Kişi normal sağlıklı haline geri döner. Bir aylık süre sonunda tekrar ekokardiyografi yaparak, kalp fonksiyonlarının normale döndüğünü görmek gereklidir.”



ÇENEDE AĞRI VE KOLDA UYUŞMAYA DİKKAT!



Aile öyküsünün kalp krizi riskini arttırdığını belirten Uzman, kalp krizi belirtilerine dikkat çekti:



“Kalp krizi genellikle göğüste baskı ve basınç hissiyle karşımıza çıkıyor. Kolda, çenede, dişte ağrı, ellerde uyuşma kalp krizinin belirtilerindendir. Özellikle göğüste basınç hissi yaratıyor ve hastalar bunu genelde ‘göğsüme bir şey oturmuş gibi’ diyerek tarif ediyor. Bazı hastalar ise midesinde gaz varmış gibi hissettiğini, kalbi sıkıştıran ve basınç etkisi yaratan bir şikayetten bahsediyor. Aile hikayesi de kalp krizi riski açısından son derece önemli. Şikayetler ve aile hikayesi göz önünde bulundurularak erken teşhis için mutlaka gerekli tetkiklerin yapılması ve sonuçlara göre önceden önlemler alınması kalp sağlığının korunması açısından son derece önemlidir.”

“İÇİNE ATANLAR” TEHLİKEDE



Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre bekar erkeklerin, evli erkeklere göre kalp hastalığı geçirme ihtimalinin yarı yarıya az olduğunu söyleyen Prof. Çaynak, kalp sağlığı ile ilgili araştırmalardan şu örnekleri verdi:



“Amerika’daki araştıramaya göre eşleri ile tartışırken cevap vermeyip içine atan kadınlar, cevap verip tartışan kadınlara göre 4 kat daha fazla kalp hastalığı riski taşıyor. İşinden memnun olmayan kadınlarla evli olan erkekler, diğer erkeklere göre 3 kat daha fazla kalp hastalığı geçirme riski taşıyor. İşinden memnun olmayan kadınlar sorunlarını eve getiriyor. Evlilikte mutluluk, tatmin ve tartışmaların azlığı, hem kadınlarda hem de erkeklerde kalp sağlığını korur.”



“KAÇAMAK YAPMAK ÖLDÜRÜR!”



Almanya’da yapılan bir başka araştırmaya göre kalp hastalığı ile ilgili olan ani ölümlerin 1000’de 4’ünün cinsel ilişki sırasında meydana geldiği, çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu ve neredeyse bu kayıpların tamamının yaz ve bahar aylarında olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre; bu kişilerin yüzde 80’i başka bir kadınla ilişki halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenmiş.”



ALERJİDEN KORUNUN



Bahar aylarının kalp sağlığı açısından riskli aylar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Barış Çaynak, “Çünkü daha çok efor sarf ediyoruz, havaların ısınmasıyla daha fazla dışarıdayız ve daha hareketli zaman geçiriyoruz. Kıştan kondisyonsuz çıkmak ve birden ağır efor sarf etmek kalbi yorabilir. Ayrıca bahar aylarında, kalp kapağı hastalıklarına bağlı kalp yetmezliklerinde bahar nezlesi, alerjik reaksiyonlara yakalanma riski artar. Kalp kapağı hastaları genellikle akciğer rahatsızlıkları olan ve akciğer ödemine çok yatkın hastalardır. Bu hastaların akciğerlerinde enfeksiyon olduğunda, hastalık çok ağır seyrediyor ve zatürreye dönüşebiliyor. Sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmek ve zatürre sorunu yaşamak da kalp kapağı bozukluklarını işaret ediyor. Bu hastalıklar genellikle bahar aylarında ortaya çıkıyor” dedi.