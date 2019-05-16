Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesinde Dünya Astım Günü sergisi



Hastane giriş katında düzenlenen sergisinin açılışını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Keskin, Başhekim Prof. Dr. Dilek Oğuz ile akademik ve idari personel yaptı.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Kalpaklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyada yaklaşık 300 milyon astımlı hasta olduğunu söyledi.

Türkiye'de ise yaklaşık her 12-13 erişkinden ve 7-8 çocuktan birinin astım hastası olduğunu belirten Kalpaklıoğlu, "Astımın görülme sıklığı yıllar içinde giderek artmaktadır. Bu nedenle bu konuda farkındalık oluşturmak çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Sergi, 19 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.