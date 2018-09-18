Kırıkkale valisi 112'ye gelen çağrıların yüzde 60'ının asılsız olduğunu açıkladı

Kırıkkale’de 112 Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammed Ali Tekinay tarafından, 112 acil çağrılar ve sayısal veriler sunumunun yapılmasıyla başlayan toplantı, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile devam etti.
Polis, itfaiye, jandarma ve acil sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezine gereksiz ve asılsız ihbarda bulunulmamasını isteyen Vali Haktankaçmaz, merkeze gelen çağrıların yüzde 60’ının maalesef asılsız aramalar olduğunu açıkladı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutanı J.Alb.İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|22/09-22/09
|Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|20/09-23/09
|15. Metabolik Sendrom Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|21/09-23/09
|2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ
|PSİKİYATRİ
|KOCA