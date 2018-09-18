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Kırıkkale valisi 112'ye gelen çağrıların yüzde 60'ının asılsız olduğunu açıkladı
Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, 112’ye gelen çağrıların yüzde 60’ının asılsız olduğunu söyledi.
Kırıkkale valisi 112'ye gelen çağrıların yüzde 60'ının asılsız olduğunu açıkladı
18 Eylül 2018 - İHA
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Kırıkkale’de 112 Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammed Ali Tekinay tarafından, 112 acil çağrılar ve sayısal veriler sunumunun yapılmasıyla başlayan toplantı, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile devam etti. 

Polis, itfaiye, jandarma ve acil sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezine gereksiz ve asılsız ihbarda bulunulmamasını isteyen Vali Haktankaçmaz, merkeze gelen çağrıların yüzde 60’ının maalesef asılsız aramalar olduğunu açıkladı. 
Toplantıya, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutanı J.Alb.İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı. 

112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi. 

Anahtar Kelimeler:

112 acil saglik ekipleri

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People
3
1) Uzm dr (Uzm dr)
18.09.2018 17:33:08
Ciddi maddi yaptırımı olursa sorun hallolur. Yoksa vatandaşın vicdanına bırakmak saflık olur
People
4
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı )
18.09.2018 17:16:30
Alternatif açıdan bakıldığında; çağrıların %40 ı gerçekten ihtiyaç arzeden bir durumu yansıtıyor demek. Çevredeki insanlara bakıp kıyaslama yapınca, umduğumdan bile iyi bir rakam. Avrupa veya Amerika'da İMAR AFFININ ne olduğunu bilmeyen insanlar varken , işine gelenleri affedip gözardı eden ülkemde bu sürecin devam edeceğinin de bir göstergesi.
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