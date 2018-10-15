Kırıkkale'de doktor, hemşire ve sağlık memuruna darp iddiası: 'Caydırıcı tedbir istiyoruz'

Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, hastane önünde yaptığı açıklamada, acil uzmanı Dr. Okyar Demir ile hemşire ve sağlık memurunun, 12 Ekim Cuma günü görevleri sırasında bir hastanın sözlü ve fiili saldırısına uğradığını ifade etti.

Sağlık görevlilerine yönelik saldırıları protesto ettiklerini ve darbeden kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Akdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanları artık daha fazla şiddete uğramak istemiyor. Geçtiğimiz hafta acil servis sorumlusu ve görevi başındaki diğer sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Ülkemizde sağlık çalışanlarına sözel saldırı ile başlayan süreç, zamanla darp ve cinayet aşamasına kadar gelmiştir. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir doktorumuz görevinin başında hastası tarafından öldürülmüştür."

Akdoğan, bu tür saldırıların takibinin yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sağlıkta şiddet, toplumda şiddeti besleyen zeminin de bir yansımasıdır. Şiddet sadece sağlıkta yok kuşkusuz. Kadına, çocuğa ve hatta hayvanlara yönelen şiddet, güçlünün zayıfa hükmetme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu önleyebilmek için Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların 6 ay sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılarak sağlık ücretlerini kendi ceplerinden ödemelerini ve bu gibi caydırıcı tedbirlerin artırılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık çalışanlarımızın bu gibi olaylara maruz kalması asla kabul edilemez. Sağlık-Sen Kırıkkale Şubesi olarak şiddete uğrayan bütün meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddeti kınıyoruz."

Açıklamanın ardından hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.