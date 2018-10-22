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Kırıkkale'ye 84 milyonluk sağlık yatırımı: Evde sağlık hizmetine öncelik
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Uğur Tiftikçi, kente 2003 yılından bu yana yaklaşık 84 milyon lira tutarında sağlık yatırımı yapıldığını bildirdi
Kırıkkale'ye 84 milyonluk sağlık yatırımı: Evde sağlık hizmetine öncelik
22 Ekim 2018 - AA
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Tiftikçi, göreve yeni başlaması dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırıkkale'de 2003 yılından bu yana 84 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Tiftikçi, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve bağlı birimlerin denetimleri yapıldı. Kentteki 88 eczane, 2 ecza deposu, 12 tıbbi cihaz satış merkezi, 2 medikal gaz satış ve depolama tesisleri, 1 kozmetik üretim yeri ve 12 aktar satış yeri denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır. İlimizde tarafımızca ruhsatı verilmiş 14 diş hekimi muayenehanesi, 2 diş protez laboratuvarı bulunmaktadır. Müdürlük olarak bünyemizdeki çalışmalarımızın akabinde taşra teşkilatımızdaki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Engelli çocuklarımıza evde sağlık hizmeti alanında öncelik verdik. Bu kapsamda personel görevlendirmesi yaptık. Cinsel istismar mağduru olduğundan şüphelenilen çocuğun, 'çocuk dostu' bir ortamda her türlü adli, tıbbi ve sosyal işlemlerinin aynı gün gerçekleştirilmesini amaçlayan Çocuk İzlem Merkezimiz 4 Ekim'de hizmete başladı." 

 

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Anahtar Kelimeler:

kirikkale evde saglik palyatif bakim ugur tiftikci

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