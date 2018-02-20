Kırklareli'ne tıp fakültesi açılacak

Şengörür, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, tıp fakültesi kurulmasına ilişkin başvurularının YÖK tarafından kabul edildiğini söyledi.

Buna ilişkin kararın en kısa süre Bakanlar Kurulunca da kabul edileceğini düşündüğünü ifade eden Şengörür, şunları kaydetti:

"Kırklareli'ne tıp fakültesi kazandırılacak. Kırklareli'nde sağlık hizmetleri kalitesinin tıp fakültesinin açılmasıyla birlikte çok daha fazla yükselecek. Artık birçok alanda profesör, doçent, yardımcı doçent olacağı için sağlık hizmetlerinde kalite yükseltilecek. Üniversitemiz bir tıp fakültesi kazanırken, İl Sağlık Müdürlüğü de güçlü bir ekiple bu sağlık hizmetini vermiş olacak."