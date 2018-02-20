Kırklareli'ne tıp fakültesi açılacak

Şengörür, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, tıp fakültesi kurulmasına ilişkin başvurularının YÖK tarafından kabul edildiğini söyledi.
Buna ilişkin kararın en kısa süre Bakanlar Kurulunca da kabul edileceğini düşündüğünü ifade eden Şengörür, şunları kaydetti:
"Kırklareli'ne tıp fakültesi kazandırılacak. Kırklareli'nde sağlık hizmetleri kalitesinin tıp fakültesinin açılmasıyla birlikte çok daha fazla yükselecek. Artık birçok alanda profesör, doçent, yardımcı doçent olacağı için sağlık hizmetlerinde kalite yükseltilecek. Üniversitemiz bir tıp fakültesi kazanırken, İl Sağlık Müdürlüğü de güçlü bir ekiple bu sağlık hizmetini vermiş olacak."
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA