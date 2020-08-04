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Kırmızı reçeteli ilaç almak isteyen sahte doktor yakalandı
Adana'da, kırmız reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği sırada sahte doktor olduğu anlaşılan kişi gözaltına alındı.
Kırmızı reçeteli ilaç almak isteyen sahte doktor yakalandı
04 Ağustos 2020 08:54 - AA
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Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen, boynunda steteskop bulunan ve kendisini doktor olarak tanıtan kişinin kimlik göstermeden ilaç almak istemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi.

Şüpheli, kendisinin Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Nöroloji Bölümünde uzman doktor olduğunu belirtip steteskopunu göstererek polisi ikna etmeye çalıştı.

Şüphelinin yaka kartının sahte olduğunu belirleyen polis, bu kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan detaylı incelemede Arif Gökçek adına sahte yaka kartı bulunan kişinin A.G. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediğini belirleyen ekipler, A.G'yi polis merkezine götürdü.

Anahtar Kelimeler:

doktor sahte doktor ilac hastane noroloji sahte yaka karti

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