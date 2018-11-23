Kırşehir İl Sağlık KOAH'a ağaç dikerek dikkat çekti

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü personeli, KOAH'a dikkat çekmek için Akçaağıl Köyü ormanına ağaç dikti.

'Her Adımda Sağlıklı Nefese' sloganıyla farkındalık oluşturmak için 100 fidan diken Sağlık Müdürlüğü personeli, KOAH'ın akciğer rahatsızlığı olduğunu vurgulayarak rahatsızlıkta sigara kullanımının birincil etken olduğunu belirtti.

Yapılan etkinlik ve ağaç dikimi hakkında açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, "KOAH'ın bir akciğer rahatsızlığıdır. Ağaç dikmemizin sebebi, akciğerin oksijenle direkt temas halinde olduğu için ağaç dikerek oksijen miktarını arttırmaktır. Biz en azından oksijen miktarını arttırarak, kirliliği önleyip, bu hastalığa yakalanma oranını azaltmaya çalışıyoruz.

Akciğer hastalığının kısaltılmış ismi olan KOAH; zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde gelişen mikrobik olmayan iltihabın neden olduğu, hava yollarının daralması ve tıkanması ile sonuçlanan genellikle ilerleyici özellikte bir hastalıktır. Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde vardır"dedi.

İl Müdürü tarafından yapılan açıklamanın ardından sağlık personeli 100 fidanı toprakla buluşturdu.