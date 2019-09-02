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Kırşehir Milletvekili: '43 hekim ataması kısa sürede yapılacak'
AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, Sağlık Bakanlığına sunulan talepler neticesinde belirlenen 43 hekim atamasının kısa sürede yapılacağını bildirdi.
02 Eylül 2019 - AA
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Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'e 39'u tabip, 3'ü uzman tabip 42 hekim ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesine de 1 kadın hastalıkları ve doğum profesörünün kentte göreve başlayacaklarını belirtti.

Kırşehir'e ataması yapılacak 39 tabibin acil servisler ve 112 bünyesinde hizmet vereceğini, 4 uzman tabibin ise kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanlarında çalışacağını aktaran Kendirli, çocuk cerrahisinde hiç hekim bulunmayan Kırşehir'e yapılacak atamayla bu alandaki tedavilerin başka illere sevk edilmeden kentte yapılacağını kaydetti.

Kendirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kentteki hekim ihtiyacına yönelik Sağlık Bakanlığına sunduğumuz talepler neticesinde, 43 hekim ataması kısa sürede yapılacak. Kırşehir'e yapılacak atamalar ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılacaktır. AK Parti iktidarları ilk gününden itibaren eğitim, sağlık, adalet ve emniyet hizmetlerine öncelik vermiştir. Türkiye şehir hastaneleriyle tanışıp, ambulans uçak ve helikopter sayılarının artırılırken, her bölge ve vilayete hizmet edilir hale gelmiştir."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi ahi evran universitesi doktor

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