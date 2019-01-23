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Kırşehir'de darp mağduru hekim için açıklama: 'Çalışanların can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz'
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddeti kınadı
Kırşehir'de darp mağduru hekim için açıklama: 'Çalışanların can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz'
23 Ocak 2019 - AA
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Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde görevli doktor Cahit Uçar'a, hasta ile yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu durumla sıklıkla karşılaşan sağlık çalışanlarının görevlerini ifa etmede sorun yaşadıklarını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Muayene öncesinde hasta ve hasta yakını ile çıkan tartışma sonrası hastane hekimimiz önce sözlü sonra da fiziki saldırıya uğramıştır. Arkadaşlarımızın 'beyaz kod' vermesi üzerine olay yerine güvenlik ve polis memurları gelerek olaya müdahale edilmiş, konu savcılığa intikal etmiştir. Geçtiğimiz ay sağlık çalışanlarının güvenliğini içeren yasal düzenleme mecliste yapılmasına rağmen, geçtiğimiz haftalarda da Kırşehir'de sağlık çalışanlarının darbedilmesi, bugün ise bir doktorun polikliniğinde darp edilmesi sağlıkta şiddetin maalesef devam ettiğinin göstergesidir. Sağlıkta şiddet hiçbir gerekçe ile kabul edilemez. Bu elim saldırıyı kınıyoruz. Ölümle dahi sonuçlanan saldırılara uğrayan sağlık çalışanlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını ve sağlıkta şiddetin artık son bulmasını istiyoruz."

Kırşehir'de doktora darp: Hasta ve doktor birbirinden şikayetçi oldu 

Dün, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde görevli doktor Cahit Uçar ile hasta ve hasta yakını arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, doktor kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğunu iddia etmişti.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet kirsehir yasin yavuz

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