Kırşehir'de doktora darp: Hasta ve doktor birbirinden şikayetçi oldu

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde görevli Doktor Cahit Uçar ile hasta Ç.G ve kızı B.G kayıt ve muayene sırası nedeniyle tartıştı.

Doktor Uçar'ın kendilerini muayene etmediğini ileri süren Ç.G ve kızı B.G'nin doktor ile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Muayene edilmediklerini söyleyen baba Ç.G ve kızı B.G ile kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu iddia edilen Doktor Uçar, birbirlerinden şikayetçi oldular.

Taraflar, ifadeleri alınmak üzere Ahi Polis Merkezine götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Doktor Cahit Uçar'ın poliklinik görevi başındayken hasta ve yakını tarafından darbedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hekimimize görevi başında yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı tüm sağlık camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Hiçbir nedenle mazur görülmeyecek şiddet olaylarının sağlık çalışanlarını derinden üzdüğünü ve bu tür olaylara bir daha maruz kalınmamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.