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Kırşehir'de doktoru ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Salih Ata'nın hayatını kaybetmesinin ardından sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kırşehir'de doktoru ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı

Tahir Mete Güleç

31 Mart 2022 08:58 - DHA Fahrettin TOKER
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Olay, saat 10.00 sıralarında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. Beyin kanaması şikayeti ile hastaneye giriş yapan Salih Ata'nın tedavi sürecinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 4 gün tedavi gören Ata, yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de hayatını kaybeden hastanın yakınları doktoru ve sağlık çalışanlarını darbetti

Acı haberi alan Salih Ata'nın yakınları M.E. ve Y.M.Ö. sinir krizi geçirerek doktor Avşar Zerman, sağlık çalışanları Cihat Yıldız ve Kübra Şahin ile klinik destek personeli Tahir Mete Güleç ve Davut Taş'a saldırdı. Hastanenin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Saldırı sırasında yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı. Şüpheliler kaçarken, Tahir Mete Güleç'in zedelenen kolu alçıya alındı. Sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine sağlık çalışanlarını darbeden M.E. ve Y.M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ‘kamu görevlisine karşı yaralama' ve 'kamu malına zarar verme’ suçlarından tutuklandı.

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People
9
1) Crisis (Beyinc.)
31.03.2022 10:44:11
Tutuklanma filan hikaye,3 gün sonra serbest kalırlar.bu insansı varĺıklar bundan utanmazlar.Turkiyede bu yaratıkları cezalandirmanin tek yolu bunların sgk larının en azindan birkac yıl askıya alınarak tüm sağlık hizmetleri için para ödemeleridir.
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