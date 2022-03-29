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Kırşehir'de hayatını kaybeden hastanın yakınları doktoru ve sağlık çalışanlarını darbetti
Kırşehir'de, Pandemi Yoğun Bakım Ünitesinde 4 gündür tedavi gören ve kurtarılmayarak hayatını kaybeden hastanın yakınları, doktor ve sağlık çalışanlarını darp etti.
Kırşehir'de hayatını kaybeden hastanın yakınları doktoru ve sağlık çalışanlarını darbetti
29 Mart 2022 11:33 - İHA
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Sağlıkta şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine 'Beyin Kanaması' teşhisi ile gelen Salih Ata'nın 4 gün süren tedavisinde ciğerlerinde pandemi etkisi de görüldü.

Hasta kurtarılamayınca sağlık çalışanlarını darbettiler

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın yakınları sinir krizi geçirerek Hekim Avşar Zerman, Sağlık Çalışanları Cihat Yıldız, Kübra Şahin, Klinik Destek Elemanı Tahir Mete Güleç ve Davut Taş'ı darbetti.

Hastane güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Doktor ve sağlık çalışanları ise acil servisten darp raporu aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık personeli Cihat Yıldız, meydana gelen darp olayını anlattı. Yıldız, "Sabah hasta tedavimizi yapıyorduk, hastada cardiac arrest gerçekleşti. 45 dakika boyunca hastaya müdahale ettik. Hastadan yanıt alınamadı. Hasta kötüleştiği anda da hasta yakınlarına haber verildi" dedi.

 

 

Çalışma alanı tekmelendi, camlar kırıldı

Pandemi yoğun bakım ünitesine gelen hasta yakınlarının camları tekmelediği ve sağlık personelini darp ettiğini açıklayan Yıldız, "Hasta yakınları camları tekmeleyerek içeri girdi. O kadar emek veriyoruz, moralimiz bozuldu. Burada verdiğimiz emek var. Şu anda çalışma isteğimiz gelmiyor, zaten elimde de şişlik oluştu, vurdular. Biz emek veriyoruz, hasta yakınlarının bize destek olması gerekir" diye konuştu.

Genel Sağlık İş Sendikası Kırşehir Temsilcisi Nuh Karakaya ise hastalara müdahale etmek için hasta yakınlarına dur denilmesi gerektiğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:

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People
11
1) A.Y. (Uzman Hekim)
29.03.2022 17:37:53
Hekimler en üst makamın dediği gibi 8-9 bin tl maaş almayı biliyorlar, ama ağır hastaları bu kadar maaş almalarına rağmen kurtaramıyorlar ve bu maaşın çok yüksek bir maaş gibi addedildiğini işin en yetkili ağızlardan işiten güruhlarda bunu yapıyor, şaşılacak bir durum yok ne yazıkki !!
People
27
2) dr (dr)
29.03.2022 13:53:54
Kabus gibi ! Sağlık personeli taştan yapılma değil. Nasıl çalışılacak böyle bir ortamda ? Şu olayın verdiği manevi zarar hiçbir şeyle (para pul vs.) ölçülemez.
People
35
3) Kemal Ercan (Doktor)
29.03.2022 12:23:46
Bu olayda (emeği geçen) herkese yazıklar olsun. Inşallah hakettikletini bulurlar.
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