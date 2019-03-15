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Kırşehir'den iki hekim Yılın Doktoru ödülüne layık görüldü
İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir'den iki hekimin "yılın doktoru" ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.
Kırşehir'den iki hekim Yılın Doktoru ödülüne layık görüldü
15 Mart 2019 - AA
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yılın hekimlerine teşekkür ve başarı belgelerinin verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde 81 ilden çeşitli kademelerde görev yapan yaklaşık 150 sağlık çalışanının ödüllerini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ndan aldıkları kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu'nun da katıldığı programda Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Mustafa Kaplan ve aile hekimi Dr. Kubilay Doğan yılın doktoru ödülüne layık görüldüler. Gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal mesleği büyük fedakarlıklarla yerine getiren, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz."

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