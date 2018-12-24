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Kış hastalarının serum isteği doktorları isyan ettirdi: 'Bizden serum istemeyin'
Artan enfeksiyonlar, yüksek ateş, halsizlik gibi belirtileri olanların ‘serum’ mevsimi geldi. Hastane acilleri serumsuz iyileşemeyeceğini düşünen hastalarla doldu. Doktorlar ise isyan ederek, "Bizden serum istemeyin. Bu 3-4 saat yatak işgali anlamına geliyor. Dinlenmek, bol sıvı ve ağızdan alacağınız ilaç yetebilir." dedi
Kış hastalarının serum isteği doktorları isyan ettirdi: 'Bizden serum istemeyin'
24 Aralık 2018 - Hürriyet Mesude Erşan
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Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Bayram, serum kullanımının kış aylarında yüzde 100 arttığını söyledi. Ateş yüksekliği, öksürük, burun akıntısı gibi enfeksiyon belirtilerinin ise serum gerektirmediğini vurgulayan Doç. Dr. Bayram, şöyle devam etti:

“Nadir hastada serum kullanmak gerekir. Ama pek çok kişi ‘iğne yapsalar, damardan verseler tedavi daha etkili olur’ diye düşünüyor. Bazı hastalar açık söylemese bile serum beklentisiyle geliyor. Serumları ishal, kusma, ağızdan gıda alamama, aşırı kanama ve terleme gibi durumlarda azalan sıvıyı yerine koymak için kullanıyoruz. Kendiliğinden, birkaç gün dinlenerek, bol sıvı alarak bile geçebilecek hastalıklarda serum tedavisinin anlamı yok. Ağızdan beslenebilen birinin aslında seruma ihtiyacı yoktur. Hatta bazı grup hastalar, örneğin kalp yetmezliği olanlarda aşırı sıvı yükü zararlı olabiliyor. Damar yolu açmak için damarın 
içine iğne sokuluyor. Bu ve her türlü girişimin kendine göre riskleri ve tabii ki maliyeti var. Gereksiz yapılan her işlem ekonomiye yük demek. Uygun dozda, basit bir parasetamol bile çok kere işe yarar.”
 
‘ACİL HASTAYA YATAK YOK’
 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ferudun Çelikmen ise hastaların kendilerinden “Her tarafım kırılıyor” diyerek serum talep ettiğini belirtti, şöyle devam etti: “Gereksiz takılan her serum acil servis yatağının 3-4 saat meşgul edilmesi demek. Gerçek acil hastalarına ihtiyacı olan hastalara yatak bulamıyoruz. Bazen hastaya bir şey yapmış olmak için de serum takılıyor. Ayrıca içine ilaç konmamışsa, bol sıvı almaktan ibaret bir tedavi bu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.”

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acil tip dernegi acil servis serum

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