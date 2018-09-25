Kısa film çeken İzmirli hemşire psikolojik hastalıklara dikkat çekmeyi amaçlıyor

İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesini bitiren 33 yıllık hemşire Ağgül, 2005 yılından bu yana İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapıyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezine geçen yıl görevlendirilen Ağgül, psikolojik tedavi gören hastalarının içinde bulundukları durumu ve tedavi sürecinin önemini anlatmak için kısa film çekme kararı aldı.

Konak Belediyesince geçen yıl açılan kursta metin yazarlığı eğitimi alan Ağgül, ilk kısa filmini de 2018'de Dünya Şizofreni Günü'nde çekti.

Filmlerde iki mesai arkadaşına rol veren Ağgül, bu yönde 4 kısa film yaptı. Zaman zaman filmlerde kısa rol alan Ağgül hastaları ve mesai arkadaşlarıyla görev yaptığı merkezi anlatan filimi çekmeye hazırlanıyor.

Kısa filmleri hastanenin çeşitli noktalarında bulunan görsel ekranda ve sosyal medyada paylaşan Ağgül, toplumda, psikolojik hastalıklar ile bunların tedavi sürecine yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

"Oscar ödülünü almış gibi geldi"

Melihat Özdoğan Ağgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa filmle, mesleğini hobisiyle birleştirmeye çalıştığını söyledi.

Film çekmek için kamerayı ilk eline aldığı günü hala unutamadığını belirten Melihat hemşire, "İlk filmim, hayallerime ilk tuğlayı koymamı sağladı. Çok heyecanlandım ama film gösterildiğinde yaşadığım duygu muhteşemdi. Bana Oscar ödülünü almış gibi geldi." dedi.

Ağgül, emeklilik hakkını elde etmesine rağmen, hastalarının ve hastane yönetiminin isteği üzerine çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Hastalarla abla-kardeş gibi olduğunu, kendisini onların yanında yaşam koçu gibi hissettiğini anlatan Ağgül, şunları belirtti:

"Toplumda psikolojik hastalıklarla ilgili yeterince bilgi sahibi olunmadığını düşünüyorum. Hastalarımız zaman zaman kendilerini dışlanmış hissediyor. Esas bu filmlerin çıkış noktası bu. Bu kısa filmleri toplumu psikolojik hastalıklara karşı bilinçlendirmek için çekiyorum. İnsanlar kendi yaşamlarından bir kesiti bu 10 dakikalık filmde görebiliyor."

Yönetmen ve senarist Çağan Irmak'ı kendisine örnek aldığını dile getiren Ağgül, filmlerinde görev alan mesai arkadaşlarının da performanslarıyla usta oyuncuları aratmadığının altını çizdi.

Ağgül'ün yazıp yönettiği filmlerde rol alan 33 yaşındaki sosyal hizmet uzmanı Eda Ulger Karabuğa, "Hastalar için mesai dışında bir şey yapmak beni çok mutlu ediyor. Çektiğimiz filmlerin sonunda hastalarımızdan güzel dönüşler aldık. Hastalıkları ancak yaşayanlar bilir, bu nedenle onların gözünden ne yaşadıklarını anlattık." dedi.

Rıza Dağtaş da bir dönem tiyatro eğitimi aldığını, kısa filmlerle farklı deneyim yaşadığını anlatarak, "Rol gereği psikolojik hastalıkları olan kişileri canlandırdım." ifadelerini kullandı.

