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Kişisel verilerin depolanması ve hasta güvenliği için oluşturulan sistemler İstanbul'da mercek altına alınıyor
Sağlık teknolojilerinin 43 ülkeden sağlık profesyonellerince ele alınacağı HIMSS'18 Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı ve EMRAM Eğitim Konferansı, 25-27 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek
Kişisel verilerin depolanması ve hasta güvenliği için oluşturulan sistemler İstanbul'da mercek altına alınıyor
25 Eylül 2018 - AA
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Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Sağlık Bakanlığı, Medipol Üniversitesi ve HIMSS Avrupa iş birliğiyle düzenlenen HIMSS'18 Eurasia ile 43 ülkenin delegasyonunu ağırlamaya hazırlanıyor.

Ülkelerinin sağlık politikaları ve yatırımlarında karar verici pozisyonda bulunan üst düzey devlet yöneticileri, etkinlik süresince katılımcı firmalarla iş birliği görüşmeleri yapacak.

Ayrıca 25 Ekim'de, HIMSS'18 Eurasia çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK( himayesinde ülke temsilcilerinin katılımıyla "Avrasya Sağlık Bilişimi İşbirliği Toplantısı" düzenlenecek.

HIMSS'18 Eurasia, katılımcılara yeni iş fırsatları sunacak

Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim etkinliği olan HIMSS Türkiye, bu yıldan itibaren HIMSS Eurasia adıyla sağlık bilişimi alanında bölgesel lider olacak.

Ekspotürk ve Satur organizasyonuyla gerçekleşen ve Türkiye ile bölge ülkeler için sağlık bilişim sektörünün nabzının atacağı etkinlik, hem ziyaretçileri hem de katılımcıları için uluslararası yeni iş fırsatları sunacak.

Eğitim programlarının yanı sıra panel, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştayların da yapılacağı etkinlikte, ziyaretçilerle, hastanelerin dijital süreçlerinde çözümün parçası olan yazılım, donanım, cihaz ve teknolojik ürünlerin kullanım ve uygulamalarını tecrübe etme imkanı sunan "Dijital Hastane Pavilyonu"nda, hasta güvenliğini ve kişisel verilerin mahremiyetini önceleyen, sağlık profesyonellerinin hasta bakımıyla ilgili işlerini kolaylaştırarak hastaya daha iyi ve kaliteli zaman ayırmasını sağlayan sistemler paylaşılacak.

Çok sayıda uluslararası konuşmacının katılımıyla gerçekleşecek HIMSS'18 Eurasia'da, başta İngiltere, İtalya, Amerika, İsveç, Danimarka ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey sağlık bilişimi profesyonelleri de konuşmacı olarak yer alacak.

Anahtar Kelimeler:

himss saglik bakanligi medipol universitesi

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