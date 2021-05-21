Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı
ADANA’da üzerine Sağlık Bakanlığı yazdırdığı minibüsüyle kısıtlamada şehir içi ve şehir dışına yolcu taşıdığı belirlenen Özgür Ö.’ye 6 bin 844 TL ceza kesildi. Araçtaki 6 yolcuya da kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı.
Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı
21 Mayıs 2021 13:22 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ADANA-İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Adana Merkez Otogarı’ndan çıkan üzerinde Sağlık Bakanlığı ibaresi bulunan 01 ACC 692 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü Özgür G.’nin, otogardan aldığı yolcuları, kısıtlama sürecinde şehir içi ve şehir dışına usulsüz olarak taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ibaresiyle denetimlerden kolay geçiş yaptığını belirledi.

Ekipler, Özgür G.’ye korsan taşımacılık ve izin alınmaksızın veya tescil ettirilmeden logo bulundurmaktan 6 bin 844 TL ceza kesti. Minibüsteki 6 yolcuya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün trafikten menedildi.

Anahtar Kelimeler:

adana

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.